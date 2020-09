Epic Games Store agrega dos nuevos juegos gratuitos

Todos los jueves, Epic Games Store pone al menos un nuevo juego gratuito a disposición de los usuarios de la tienda. Esta semana no es diferente, ya que ahora hay dos juegos gratuitos más disponibles para que los usuarios de EGS los reclamen. Puede que no sean lanzamientos importantes como algunas semanas anteriores, pero ambos son juegos independientes bien recibidos. Esta semana, los usuarios de EGS pueden comprar y jugar a Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine de forma gratuita.

Epic Games Store regala dos videojuegos

Railway Empire, como su nombre lo indica, es un juego de estrategia y simulación de trenes en el que los jugadores diseñan su propia red ferroviaria. Es 1830 y depende del jugador conectar las distintas piezas del Nuevo Mundo a través de las vías del tren. El simulador presenta más de 40 trenes diferentes históricamente precisos, lo que ayuda a crear quizás el simulador de trenes más inmersivo disponible hasta ahora.

Los jugadores de Railway Empire diseñan su propia red ferroviaria

En Where the Water Tastes Like Wine, los jugadores deambulan por los Estados Unidos de la era de la Depresión. En el camino, conocerán a todo tipo de personas curiosas, cada una lista y dispuesta a contar su historia. Estas historias actúan como moneda de cambio y se pueden compartir entre personajes para desbloquear más caminos narrativos, convirtiéndose en una experiencia de entretejido más amplia. Donde el agua sabe a vino corta al oído del destino manifiesto y el idealismo estadounidense.

Dos juegos indie intrigantes ahora son gratuitos en EGS y ciertamente deberían apaciguar a aquellos que aprecian las experiencias de nicho. Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine permanecerán disponibles solo por una semana. Desaparecerán el próximo jueves 17 de septiembre, cuando se desbloquee un nuevo juego gratuito. Ese juego es Stick it to the Man. Estén atentos para más juegos gratuitos de Epic Games Store en los próximos meses.

