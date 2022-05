Epic Games: El próximo juego gratis podría no ser tan grande como Borderlands 3

EG: El próximo juego gratis podría no ser tan grande como Borderlands 3

Epic Games Store recientemente abrió el telón de su nuevo juego misterioso, confirmando lo que los fanáticos habían pensado todo el tiempo: era un gran juego AAA.

También es una muy buena opción, en el gran esquema de las cosas, regalar Borderlands 3 en este momento.

Tiny Tina's Wonderlands, a pesar de los problemas recientes, ha sido bien recibido por los fanáticos, y es posible que esos fanáticos busquen más contenido de Borderlands a medida que superan a Wonderlands.

El siguiente juego gratis en la tienda podría no ser tan bueno como Borderlands 3.

Es posible que Borderlands 3 no ocupe el mismo lugar especial en los corazones de muchos fanáticos que Borderlands 2, pero, de nuevo, ningún juego podría hacerlo.

Handsome Jack es posiblemente uno de los mejores antagonistas en todos los juegos, y eso establece un listón alto para cualquier franquicia.

Aún así, es una entrada sólida en la franquicia de saqueadores y disparos, y los fanáticos pueden volver a visitarlo / los recién llegados pueden probarlo gratis. Sin embargo, aquellos que esperan algo en el mismo nivel para el 26 de mayo deberían moderar las expectativas.

Borderlands 3 de Epic Games Store, nuevo juego misterioso revelado

El jueves 19 de mayo, Epic Games Store lanzó y confirmó su juego misterioso. Borderlands 3, como se mencionó anteriormente, es una elección sólida, pero aquellos que no estaban interesados en volver pueden sentirse un poco decepcionados.

Sin embargo, esa decepción puede disiparse un poco con la confirmación de que el título gratuito del 26 de mayo también es un juego misterioso.

Si bien es probable que esto sea algo bueno cuando se trata de la calidad del nuevo juego misterioso de Epic Games Store, no es probable que sea tan grande como Borderlands 3.

Ciertamente podría serlo, ya que no hay ciencia sólida sobre esto, pero es probable que sea un juego independiente popular, pero más pequeño.

El razonamiento de esto es bastante simple: juegos de misterio pasados en mayo. Epic Games Store regaló un juego misterioso en mayo de 2020 y dos juegos misteriosos en mayo de 2021.

El primero fue Grand Theft Auto 5, que resultó ser tan popular en el servicio que Epic Games Store estaba sobrecargado de usuarios.

Mayo de 2021 es el gran mes para la comparación, por supuesto, ya que entregó NBA 2K21 primero, un juego muy popular, aunque solo sea para los fanáticos de los deportes, pero finalmente mantiene el mismo nivel de popularidad que Grand Theft Auto 5 y Borderlands 3 .

Entonces solo tendría sentido si el segundo juego misterioso en Epic Games Store este mayo estuviera en un nivel similar al del 2 de mayo de 2021.

El caso es que el segundo juego de misterio gratuito de mayo de 2021 fue Among Us. Con todo, Among Us es un título bastante barato para PC y consolas, pero ciertamente no fue una mala elección.

Among Us aceleró durante la pandemia, acumulando una tonelada de jugadores y viendo un aumento en la popularidad.

Among Us 2 en realidad se canceló para que el desarrollador pudiera concentrarse en mejorar el primer juego, y aunque esa popularidad puede haber disminuido un poco, todavía tiene un lugar especial en los corazones de los fanáticos.

Entonces, en lugar de esperar un gran juego AAA para el segundo juego misterioso, los fanáticos deberían esperar un título independiente amado.

El aspecto misterioso significa que es probable que sea más grande y más popular que algunas de las opciones independientes del pasado de Epic Games Store, pero es probable que esperar un gran juego AAA termine en una decepción.

Ahora, con solo tener el año pasado para terminar, es muy posible que Epic Games Store vuelva a hacer algo grande, pero es mejor esperar menos y obtener más que tener altas expectativas sin motivo y decepcionarse uno mismo.

Dado que Epic Games Store solo regala dos juegos en mayo de 2021, es probable que el juego del 26 de mayo sea el último juego misterioso de este año también.

Entonces, Epic Games Store necesita salir con fuerza, pero también, probablemente, elegir un juego independiente estelar para entregar de forma gratuita.

Si bien es imposible predecir, hay algunas buenas opciones. Si busca un juego independiente relativamente reciente y popular, es difícil imaginar que Epic Games Store no regale Rogue Legacy 2 en este momento.

Su lanzamiento reciente puede molestar a algunos fanáticos, pero al mismo tiempo, Rogue Legacy 2 tiene críticas estelares que hacen que la compra valga la pena y quizás lo convierta en el mejor obsequio posible en este momento.

Viniendo del desarrollador independiente Cellar Door Games, es muy importante que Rogue Legacy también tenga un buen desempeño en cuanto a ventas, pero un trato con EGS podría ser difícil de dejar pasar (especialmente porque Rogue Legacy 1 era gratuito no hace mucho tiempo).

Por razones similares, otras buenas opciones podrían incluir algo como Death's Door, Omno, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Night in the Woods y mucho más. En última instancia, todo está por verse, pero los fanáticos lo sabrán el 26 de mayo.

Los usuarios de Epic Games Store suelen obtener un puñado de juegos gratis cada mes.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Epic Games como que está valorado en alrededor de 32 mil mdd tras inversiones de Sony y Lego.

