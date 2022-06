En los noventa Nintendo fue desafiado en secreto por Freddy Krueger

En los noventa la Gran N fue desafiada en secreto por Freddy Krueger

Freddy's Dead: The Final Nightmare llevó la serie original Nightmare on Elm Street a un final exagerado, y los creadores no tenían miedo de incluir un producto de Nintendo sin el permiso de la compañía de videojuegos.

Freddy (Robert Englund) ha despachado a sus víctimas de muchas maneras, desde tirar a Glen de Johnny Depp a su cama y disparar un géiser de sangre hasta usar los tendones de Phillip (Bradley Gregg) como cuerdas de marionetas para sacarlo de un techo.

Las pesadillas de Freddy eran ilimitadas, ya que podía conjurar cualquier cosa que se le ocurriera para usar los miedos de los adolescentes en su contra.

La directora Rachel Talalay quería darle a Freddy's Dead: The Final Nightmare un tono que fuera una mezcla de Tim Burton y Twin Peaks, lo que la llevó a crear la entrada más irónica de la franquicia.

Llena de gags visuales, cameos de celebridades y un tercer acto que presentó a Freddy en 3D, la serie salió con una nota grandilocuente.

En un intento por conectarse aún más con la audiencia adolescente de Nightmare, una muerte involucró a Spencer (Breckin Meyer) siendo succionado por un televisor y obligado a vivir en un videojuego, en el que su autoritario padre lo persigue y, finalmente, el mismo Freddy en forma de 8 bits.

Lo que hizo que esta secuencia fuera interesante es que Freddy está usando una versión modificada del Nintendo Power Glove, mientras dice una variación del eslogan del producto: "¡Ahora estoy jugando con poder!"

El infame Power Glove de la compañía japonesa fue inmortalizado en la pantalla grande por Freddy Krueger.

Nintendo negó inicialmente el uso del Power Glove en Freddy's Dead, pero el productor de la serie Talalay y Nightmare, Robert Shaye, desafió a Nintendo y lo incluyó en secreto de todos modos.

Hoy en día, esto sería imposible, dado lo estricto que es Nintendo cuando se trata de proteger su propiedad intelectual con derechos de autor.

Nintendo estaba luchando en ese momento debido a la dura competencia de juegos y la recepción negativa del Power Glove, y probablemente no tenían el tiempo o los recursos para iniciar una batalla legal con New Line Cinema.

Debido a este movimiento audaz de Talalay y Shaye, la secuencia Power Glove en Freddy's Dead se convirtió en una de las secuencias más memorables de la película.

Esta inclusión furtiva del Power Glove en Freddy's Dead también podría haber ayudado a Nintendo a largo plazo.

Freddy vendió suficientes Power Gloves para que Nintendo no demandara

En el documental Never Sleep Again: The Elm Street Legacy , Talalay dijo sobre esta colocación de productos no aprobada: "Vendió más Power Gloves y Nintendo nunca demandó".

El Power Glove era famoso por su falla y probablemente habría desaparecido por completo en la oscuridad si no hubiera sido mencionado en la popular serie Nightmare on Elm Street.

La inconformista actitud de cine independiente de Talalay y Shaye en New Line Cinema dio sus frutos tanto para la película como para la entonces decadente Nintendo.

Freddy's Dead: The Final Nightmare fue tratado en ese momento como el final de una era, y los cineastas no tenían miedo de poner en la pantalla cada idea loca que tenían para la salida "final" de Freddy.

Rachel Talalay se mantuvo fiel a su compromiso con el tono extraño de la película y conocía los riesgos de incluir el Power Glove en contra de los deseos de Nintendo.

Con el apoyo del productor Robert Shaye, lo incluyó en la película de todos modos.

Estaba feliz con el producto final y recuerda con cariño cómo luchó por la secuencia del videojuego, la única vez en la película que Freddy técnicamente usa su guante para matar, para darle al público algo que probablemente nunca volverá a ver.

