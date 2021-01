Empleado de Rockstar Games filtra accidentalmente un juego no anunciado

Es posible que un empleado de Rockstar Games haya filtrado accidentalmente un nuevo juego, que naturalmente ha llamado la atención de los millones de fanáticos de GTA y Red Dead Redemption.

Y también llamó la atención de Rockstar Games, porque desde entonces la filtración ha sido encubierta, pero no antes de que Internet recibiera su recibo. La filtración viene de Ian Gander, un diseñador de Rockstar Games que ha pasado casi 10 años en la compañía.

Gander recientemente actualizó su perfil de LinkedIn para eliminar la filtración mencionada anteriormente. Si miras el perfil de LinkedIn de Gander en este momento, no hay nada de importancia, pero antes de la edición, mostraba lo siguiente: "título no anunciado: TBC".

Un diseñador de Rockstar Games filtró un nuevo juego

Aunque aparentemente sabemos que Rockstar Games tiene un proyecto no anunciado en proceso, no tenemos ni idea de qué franquicia podría ser, aunque la historia de Rockstar y todos los rumores e informes recientes sugieren que probablemente sea GTA 6.

Sin embargo, también podría ser Bully 2, un reinicio de Manhunt, Red Dead Redemption 3 o incluso una nueva IP. Una vez más, lo más probable es que el juego no anunciado en el que Rockstar está trabajando sea Grand Theft Auto VI, sin embargo, eso es un truco.

Podría tratarse de GTA VI o una IP nueva

En otras palabras, no tiene sentido referirse a GTA VI como un título no anunciado y por confirmar, porque todos sabemos que Rockstar está haciendo un nuevo Grand Theft Auto, por lo que algunos piensan que esto podría ser para una IP que no es GTA o Red Dead.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Rockstar Games no ha declarado nada sobre la filtración. Por el momento, nos encontramos en un territorio especulativo profundo y no hay indicios de qué es este misterioso proyecto.

Por supuesto, Rockstar Games tiene, como mínimo, un juego no anunciado en desarrollo porque en este momento no tienen juegos anunciados. Y aunque hay alguna razón para creer que puede que no esté relacionado con Red Dead o GTA , lo más probable es que lo sea.

