Electronic Arts está contratando para crear un nuevo título móvil de Star Wars

Un conjunto reciente de ofertas de trabajo de Electronic Arts indica que la compañía está lista para comenzar a trabajar en un nuevo juego de Star Wars.

Si bien no se sabe mucho sobre lo que podría ser esta nueva entrega de la popular serie, los listados indican que este es un proyecto separado de algo como Star Wars Jedi: Fallen Order 2. La compañía está contratando para trabajar en un próximo título móvil.

Electronic Arts brinda ofertas de trabajo

Electronic Arts publicó varias ofertas de trabajo diferentes y, asumiendo que los listados son verdaderos y precisos, EA no está ocultando su próximo proyecto de Star Wars en absoluto. En la parte superior de la lista se encuentra una vacante para un ingeniero senior de software de rendimiento para juegos móviles. Otros listados fueron mucho más explícitos en cuanto al trabajo que se iba a realizar en el formato móvil. Electronic Arts aparentemente también está contratando a varios ingenieros de software de juego e ingenieros de software de servicios en vivo. Si bien los puestos se distribuyen por todo Estados Unidos y Canadá, las descripciones de los puestos están etiquetadas con "Star Wars Mobile".

Electronic Arts está preparando un nuevo videojuego de Star Wars

La Verdad Noticias te informa que todas las listas de trabajos aparecieron en el último día o dos, lo que sugiere que se trata de un juego nuevo en lugar de un trabajo continuo en algo como el próximo puerto móvil de Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Más allá del tipo de juego, las nuevas contrataciones estarán trabajando, se sabe muy poco sobre lo que Electronic Arts tiene reservado para este nuevo juego. Sin embargo, las múltiples posiciones abiertas para un ingeniero de software de servicios en vivo podrían ser una pista de que este será un nuevo MMORPG o algún otro tipo de título con funciones multijugador.

Especialmente en los últimos años, Electronic Arts ha hecho todo lo posible por sus licencias de Star Wars. La compañía ha lanzado varios tipos diferentes de juegos en la franquicia, como lo demuestra el primer Jedi: Fallen Order que se lanzó el año pasado y Star Wars: Squadrons que se lanzó este otoño.

EA también tiene mucha experiencia cuando se trata de grandes multijugadores asociados con esta franquicia. A principios de este año, la compañía admitió que no estaba planeando un seguimiento de Star Wars: Battlefront 2, a pesar de que ese título ganó muchos seguidores después de que algunas actualizaciones impresionaron a los críticos en la comunidad de jugadores.

Gracias en gran parte al éxito de Disney +, la franquicia está experimentando un resurgimiento en popularidad. Los juegos independientes no son lo único que emociona a los fanáticos, ya que hubo bastante entusiasmo en torno a la inclusión de The Mandalorian en la temporada 5 de Fortnite. Con el universo de Star Wars obteniendo más programas en el servicio de transmisión y más juegos planeados para la consola, el tipo de juego de Star Wars que se dirige a la división móvil de EA sigue siendo una incógnita.