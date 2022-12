Elden Ring tiene un problema con los ataques retrasados

ER tiene un problema con los ataques retrasados

Un clip de Elden Ring muestra por qué los ataques retrasados son un problema con sus peleas de jefes. Elden Ring es el nuevo lanzamiento mejor calificado de 2022, y también está nominado para varios premios en el evento de premios del juego que tiene lugar el 8 de diciembre. Aparte del título del mejor juego lanzado en 2022, Elden Ring está nominado para su juego Dirección, narrativa, diseño de arte, música y más.

Elden Ring presenta a varios jefes temibles, y algunos de ellos son conocidos por retrasar sus ataques en un grado inusual. Estos jefes no telegrafian el movimiento demasiado bien, lo que hace que los usuarios adivinen el momento exacto en que aterrizará la huelga. Algunos jugadores consideran que esto es un defecto en el diseño del encuentro de Elden Ring, y un clip sirve como un gran ejemplo de cómo los jefes retrasando sus ataques pueden no siempre funcionar para lo mejor.

Así retrasa Margit sus ataques en el juego de FromSoftware.

Un usuario de Reddit llamado ValueBaby está luchando contra Margit en Elden Ring. Después de esquivar con éxito los primeros ataques, el jugador ve a Margit levantar su arma para terminar el combo y decide rodear al jefe para evitar la huelga. Sin embargo, Margit retrasa su ataque durante unos buenos cinco segundos, dando al usuario el tiempo suficiente para simplemente alejarse del enemigo. El jugador y el jefe se miran el uno al otro durante unos segundos antes de que presumiblemente reanudara la pelea.

Muchos usuarios se burlan de Margit por simplemente olvidar atacar, y un jugador afirma que el jefe quería disuadir a ValueBaby. Otro fanático de Elden Ring compara este clip con alguien que quiere estornudar pero no puede hacerlo. Si bien la publicación está llena de bromas, la mayoría de los usuarios parecen estar de acuerdo en que Margit cambió de opinión porque el jugador se fue.

Margit, famoso por retrasar sus ataques en Elden Ring

Margit es quizás famoso por retrasar sus ataques, ya que los fanáticos pueden encontrar varios videos de él cambiando el momento del último swing que aparece en el clip. Esta publicación parece una recreación de un video de Elden Ring de principios de 2022, ya que también presentó a Margit retrasando su ataque por una cantidad considerable de tiempo antes de cambiar de opinión.

Si bien Margit es en última instancia opcional, la mayoría de los jugadores lo enfrentarán como su primer jefe importante en Elden Ring. También bloquea el camino hacia el castillo de Stormveil, una de las primeras mazmorras heredadas en el juego. Mientras que Elden Ring presenta un mundo abierto masivo, las mazmorras heredadas funcionan de manera similar a los niveles principales de la serie Dark Souls, ya que están llenas de trampas, atajos y equipos útiles.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

