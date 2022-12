Elden Ring supera a GOW Ragnarok en audiencia de Twitch antes de los Game Awards

ER supera a GOW Ragnarok en audiencia de Twitch antes de los Game Awards

Un sinfín de títulos de juegos se lanzan cada año. De ellos, algunos terminan ganando una atención fenomenal tanto de los críticos como de los fanáticos. Este año también vio muchos juegos nuevos haciendo su debut. Sin embargo, pocos de ellos dejaron una impresión duradera en los jugadores, como los actuales nominados a los Game Awards 2022 como God of War Ragnarok y Elden Ring, entre otros.

Pero cuando se trata de qué título realmente ganó más atención por parte de los fanáticos desde su lanzamiento, parece que Elden Ring de FromSoftware parece tener una ventaja sobre sus competidores, especialmente God of War Ragnarok. Según un informe reciente, el juego de rol de fantasía ha sido el videojuego más visto de 2022, dominando a los rivales por un amplio margen.

Elden Ring es el título de Twitch más visto, superando a God of War Ragnarok, Stray y Horizon Forbidden West.

Estos son los favoritos a los Game Awards 2022.

Según lo informado por StreamsCharts, una plataforma que realiza un seguimiento de todos los análisis cruciales de Twitch, el éxito de taquilla de FromSoftware ha eclipsado a todos los demás títulos de 2022 en la plataforma de transmisión. Con una cifra récord de más de 172 millones de horas vistas, Elden Ring encabeza la lista.

Por otro lado, el gigante de PlayStation 5 recientemente lanzado de Santa Monica Studio, God of War Ragnarok es el segundo juego más visto de 2022.

Una de las principales razones por las que el título aclamado por la crítica no logró reclamar la primera posición es el hecho de que se lanzó a fines de este año. Por si alguien se lo perdió, Ragnarok debutó hace menos de un mes, el 9 de noviembre. Sin embargo, logró arrebatarle el segundo puesto, con una audiencia cercana a los 36 millones de horas vistas.

Stray se une a Elden Ring y GOW: Ragnarok como favorito de los GA 2022

Además de los dos nominados favoritos de los fanáticos de The Game Awards, Elden Ring y GOW: Ragnarok, que se llevarán a cabo la próxima semana, el gran éxito independiente Stray ocupó el tercer lugar en la lista. El lindo, adorable y popular título de Annapurna Interactive logró acumular una audiencia de casi 14 millones de horas en Twitch. Horizon Forbidden West, sorprendentemente, se quedó atrás de Stray, atrayendo una cifra cercana a los 10 millones de horas vistas.

Ahora que conocemos el juego más visto del año, será interesante ver qué nominado termina ganando el título real en la próxima entrega de premios. ¿Cuáles son sus predicciones para el evento? ¿Se llevará Elden Ring a casa el trofeo o God of War Ragnarok hará historia?

