Elden Ring sigue siendo el juego más vendido de 2022

Elden Ring es el juego más vendido de 2022.

La firma de investigación NPD Group, que originalmente afirmó que Elden Ring era uno de los 10 juegos más vendidos de la historia antes de retractarse debido a "datos incompletos", informa en un comunicado actualizado que el juego de rol de acción de FromSoftware ha "ubicado primero en ventas en dólares en cuatro de sus primeros cinco meses en el mercado".

"Es el juego más vendido de junio de 2022 y sigue siendo "el juego más vendido de 2022 hasta la fecha".

"Elden Ring repitió como el juego más vendido del mes y sigue siendo el juego más vendido de 2022 hasta la fecha", dijo NPD en el comunicado revisado. "Elden Ring se ha colocado primero en ventas de dólares en cuatro de sus primeros cinco meses en el mercado".

Con varios juegos importantes aún por venir en 2022, como el muy esperado God of War Ragnarok, es imposible saber si From conservará este impresionante galardón hasta fin de año, pero no es poca cosa seguir siendo el mejor. juego de venta de junio cinco meses después del lanzamiento.

Editor de Elden Ring confirmó ataque virtual

A principios de esta semana, el editor de Elden Ring, Bandai Namco, confirmó los informes de que había sido atacado por piratas informáticos y admitió que se accedió a información confidencial en sus servidores.

Existe "una posibilidad" de que esto incluya información del cliente, admitió el editor en un comunicado enviado a Eurogamer.

El editor de Dark Souls, Elden Ring y Soulcalibur ahora está "identificando actualmente el estado sobre la existencia de fugas, el alcance del daño e investigando la causa".

El ataque en sí tuvo lugar el 3 de julio, admitió ahora Bandai Namco, mucho más de una semana antes de que comenzaran a circular informes de que un grupo de ransomware se estaba preparando para liberar los datos que había recopilado de los servidores de Bandai Namco.

