Elden Ring obtendrá un juego de rol de mesa oficial en 2023

ER obtendrá un juego de rol de mesa oficial en 2023

Por eso fue tan emocionante leer hoy en Famitsu.com que Elden Ring tendrá un juego de rol de mesa oficial similar a Dungeons & Dragons y Pathfinder.

La información que tenemos ahora es escasa, pero lo que se sabe es que el libro será producido por Hironori Kato/Group SNE y será publicado por Kadokawa a principios de 2023.

ER no es el primer juego de FromSoftware en ser adaptado, como es el caso de Dark Souls.

Bandai Namco previamente sugirió que Elden Ring se expandiría más allá de los videojuegos, por lo que este es un comienzo.

Elden Ring no es la primera vez que FromSoftware ha transformado un juego en un juego de rol de mesa, Dark Souls también se ha convertido en un juego de rol de mesa completo con sus propias miniaturas compatibles con D&D de quinta edición.

Elden Ring ya está disponible para PC con Windows (a través de Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

