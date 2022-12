Elden Ring fue el juego más largo, completo (e invicto) de 2022

ER fue el juego más largo, completo (e invicto) de 2022

Según HowLongtoBeat (y visto por primera vez por Kotaku), Elden Ring de FromSoftware fue simultáneamente el juego más completo de 2022, y el que la mayoría de los jugadores no pudieron terminar.

Con lo popular que Elden Ring ha demostrado ser entre el público (incluso es grande en Twitter y YouTube), la división tiene cierto sentido. Y para un juego sin actualizaciones sustanciales posteriores al lanzamiento hasta el momento, dice mucho sobre el poder de permanencia del juego de rol de fantasía de FromSoftware.

Desde su lanzamiento en febrero de 2022, casi 6,000 jugadores han vencido a Elden Ring. Ese es un número bastante impresionante, particularmente cuando observas la considerable brecha entre este y otros juegos en la lista: Stray de BlueTwelve Studio ha sido derrotado por 3,900 mil jugadores, Pokémon Legends: Arceus de Nintendo por 2,500.

El juego de FromSoftware sigue cosechando éxito y reconocimientos.

En cuanto a la categoría "más atrasada", 3,100 mil jugadores aún tienen que completar Elden Ring. En segundo y tercer lugar respectivamente, Horizon Forbidden West de Guerilla Games se queda atrás con 1,600 jugadores y Stray con 1,400. Y además de estar atrasados, 264 jugadores se han retirado (léase: se han dado por vencidos, ya sea por el momento o para siempre) en el juego.

Elden Ring: El juego más largo de 2022

Elden Ring también tiene la distinción de ser el juego más largo de 2022, al menos según las métricas de HowLongtoBeat. A las 107 horas, le siguen Xenoblade Chronicles 3 de Nintendo (99 horas) y Tactics Ogre: Reborn de Square Enix (68 horas). Para los tres juegos, la misión principal y todo el contenido secundario se incluyeron en el tiempo de juego.

Habiendo sido coronado recientemente como Juego del año en los Game Awards a principios de mes, es seguro decir que 2022 fue el año de Elden Ring.

