Elden Ring establece un listón alto para futuros juegos de mundo abierto

ER establece un listón alto para futuros juegos de mundo abierto

En la mente de muchos jugadores, Elden Ring ya ganó el Juego del año para este año, el próximo, y así sucesivamente.

Este año ha presentado muchos juegos impactantes y aún hay más por venir que pueden destronar a Elden Ring de ese lugar, pero tal como está, los fanáticos todavía están absortos y cautivados por Elden Ring meses después de su lanzamiento.

Ahora que hay cierta distancia entre él y su lanzamiento, se pueden interrogar las razones por las que ha tenido tal impacto.

Al ser un juego de rol de acción de mundo abierto, Elden Ring en papel no es el primero de su género.

El juego de FromSoftware ha manejado a su manera el concepto de mundo abierto.

Pero en términos de lo que hace para elevar los juegos de mundo abierto y cómo adapta su popular fórmula Souls a un mundo abierto, el listón se ha puesto extremadamente alto para cualquier desarrollador que trabaje en futuros juegos de mundo abierto.

Elden Ring adapta a la perfección la mecánica RPG de FromSoftware a un mundo abierto

Elden Ring responde a la pregunta: "¿Qué pasaría si Dark Souls tuviera un mundo abierto?" Pero también es mucho más completo que eso.

FromSoftware es conocido por su fenomenal creación de mundos en Demon's Souls, la trilogía Dark Souls, Bloodborne y Sekiro: Shadows Die Twice.

Partiendo de lo que hace que esos juegos sean especiales para los fanáticos de Souls, Elden Ring expande los diseños de niveles tradicionalmente lineales e íntimos de FromSoftware en un mundo abierto que aún se las arregla para parecerse a esos diseños de niveles.

En un juego de mundo abierto, la característica más importante es garantizar que la exploración y el contenido que lo satura sean satisfactorios, en particular con la menor cantidad de mano o restricción.

Por supuesto, el término "mundo abierto" sugiere que los jugadores pueden deambular libremente, y la no linealidad es primordial para tener esa experiencia satisfecha.

Se requieren ciertas áreas o jefes para avanzar a otras áreas y biomas en Elden Ring, pero los jugadores nunca se quedarán atrapados en un área y obligados a golpearse la cabeza contra la pared tratando de vencer a un jefe exasperante.

Además, los jugadores tienen una gran cantidad de opciones de juego para experimentar y experimentar, desde diferentes clases iniciales, estadísticas, armamentos, hechicerías, encantamientos y más.

Luego, la rejugabilidad se fomenta aún más, ya que los jugadores pueden reasignar sus estadísticas ofreciendo Larval Tears a Rennala después de derrotarla.

Agregue varios finales dinámicos a la mezcla que requieren que los jugadores busquen líneas de búsqueda opcionales pero gratificantes de NPC interesantes, y Elden Ring es increíblemente completo y una hazaña maravillosa como un juego de mundo abierto.

Elden Ring tiene características no vistas en otros juegos de mundo abierto

Eliminado del contexto de que Elden Ring se considera un juego de Souls, presenta muchas sensibilidades y mecánicas de mundo abierto que no son desconocidas en otros juegos de mundo abierto.

Elden Ring, al igual que otros juegos de FromSoftware, es notoriamente atroz por tener indicaciones de texto interpoladas y otras preocupaciones de entrada o menú.

Los jugadores que hayan experimentado cualquiera de los juegos de Souls del catálogo anterior de FromSoftware estarán al menos relativamente conscientes de estos problemas, como tener una entrada necesaria para cerrar un mensaje de texto que indica qué elemento habían recogido los jugadores.

Elden Ring no es diferente, presenta indicaciones similares que aparecen después de colocar llaves de espada de piedra en una estatua de diablillo, o cuando un frasco de lágrimas carmesí debe usarse de manera inconveniente para revivir a Torrent en incidentes indudablemente caóticos.

Elden Ring no tiene un menú dedicado donde se pueda pausar el juego, a diferencia de Sekiro: Shadows Die Twice, por ejemplo, pero los jugadores han encontrado una solución alternativa creativa en la que una pestaña del menú pausa el juego en segundo plano, lo que permite a los jugadores tomar una respiro sin salir explícitamente.

Sin embargo, salir al menú principal también es una estrategia adecuada, ya que los jugadores vuelven a aparecer donde los dejaron cuando continúan el juego a partir de entonces.

Claramente, Elden Ring no es del todo impenetrable cuando se trata de características o mecánicas que podrían criticarse o mejorarse de alguna manera, como cualquier otro juego.

Pero a pesar de estas preocupaciones, Elden Ring presenta un título de mundo abierto tan notable que los jugadores pueden pasar por alto fácilmente estas quejas menores, sin importar cuán frecuentes sean.

Elden Ring también es el primer juego Souls de FromSoftware que usa un mapa, algo que Elden Ring requiere debido a su abrumadora escala, alcance y falta de linealidad.

Esto incluye un amplio paisaje sobre el suelo, así como una porción subterránea inesperadamente grande, áreas de islas separadas suspendidas en el aire y una plétora de mazmorras dinámicas repartidas por todas partes.

Está claro que Elden Ring se inspiró en otros juegos de mundo abierto, implementando una brújula y un punto de referencia de baliza para la navegación y otros medios similares.

Pero la implementación de Elden Ring aún logra ser refrescante y única, especialmente con un mapa ilustrado que favorece la exploración y continúa ampliándose a medida que los jugadores encuentran nuevas áreas.

