Elden Ring está lejos de ser perfecto, y Demon's Souls me ayudó a ver por qué

ER está lejos de ser perfecto, y Demon's Souls me ayudó a ver por qué

Antes de 2022 y Elden Ring, yo era lo que podría llamarse un "odiador de Dark Souls". Simplemente no pude encontrar la diversión en los aclamados juegos de FromSoftware como Bloorborne, que me dejó furioso sin darme la sensación de recompensa que sienten los fanáticos acérrimos cuando matan a un jefe duro.

Entonces, fue una sorpresa cuando me enamoré de Elden Ring a principios de este año. Su estructura de mundo abierto abrió completamente el subgénero para mí, lo que me permitió comprender mejor el atractivo.

Supuse que la pelota se detenía allí cuando se trataba de mi capacidad para disfrutar de los juegos de FromSoftware.

La falta de una estructura lineal del juego resolvió muchos problemas que tenía con el género, por lo que no estaba ansioso por comenzar la serie Dark Souls menos indulgente en el corto plazo.

Pero cuando me suscribí al nivel PS Plus Extra y obtuve acceso a la nueva versión de Demon's Souls de 2020, pensé que no había nada de malo en darle otra oportunidad a la serie.

Tal vez mi amor por Elden Ring me haría apreciar al abuelo de los juegos Souls, incluso si no terminara gustándome.

Mi plan funcionó demasiado bien. Después de un atracón de cuatro días, terminé amando Demon's Souls, tanto que inesperadamente me hizo más crítico con Elden Ring.

Si bien me encanta este último, Demon's Souls me hace anhelar una experiencia FromSoftware más compacta y menos esotérica.

ER está lejos de ser perfecto como demuestra aspectos en los que lo supera Demons Souls.

Saliendo del Elden Ring de más de 100 horas, Demon's Souls es mucho más fácil de tragar en comparación. El juego de rol de acción presenta cinco zonas lineales más para explorar y se puede completar en menos de 20 horas.

Cuando comencé a jugar, pensé que lo intentaría hasta que me frustré y renuncié, tal como lo hice con Bloodborne. En cambio, completé todo el juego en 17 horas sin apenas luchar más allá del segundo jefe.

Dudo en llamar fácil a Demon's Souls, porque incluso el juego de Souls más fácil es aún más difícil que la mayoría de los títulos. Sin embargo, la nueva versión es una experiencia más legible que es más fácil de asimilar de un vistazo.

Tome sus encuentros con jefes, por ejemplo. Cada jefe se basa en una idea central claramente definida que es fácil de captar en el primer intento.

Pude comprender de inmediato que el Viejo Héroe está completamente ciego y solo me atacará una vez que haga una escena. Debido a diseños de encuentros claros como ese, pude vencer a la mitad de los jefes del juego en mi primer intento, sin ser visto.

Esa no fue mi experiencia en Elden Ring. Los jefes rutinariamente me tomaban docenas de intentos mientras luchaba por aprender animaciones de ataque complejas que parecían no tener fin.

Pasaría las batallas de pie durante un minuto esperando que se atara una cadena de ataque solo para poder dar un golpe. Demon's Souls llega a la fase de ejecución de las peleas más rápido al presentar patrones claros que se pueden aprender de una sola vez.

Esa misma filosofía se aplica también a los niveles que conducen a los jefes. Las áreas más sencillas no dependen tanto de "¡te tengo!" trampas que son un shock divertido una vez y una molestia cada vez.

Algo así como una caída de roca sorpresa solo tiende a ocurrir una vez o se evita fácilmente una vez que sabes que se acerca.

Demon's Souls no está realmente interesado en hacer que los jugadores luchen una y otra vez solo para llegar al punto en el que puedan comenzar a aprender.

Esa es la principal diferencia que ha hecho del remake de Demon's Souls mi experiencia favorita de FromSoftware hasta la fecha. Mi tiempo de juego final no se completó con las horas que pasé golpeándome la cabeza contra la pared.

No podía soportar la pelea de Rennala de Elden Ring, que contó con una larga caminata hasta la cámara de su jefe y una primera fase que consumió mucho tiempo, solo para llegar a la mitad posterior de la pelea.

Parece que los juegos recientes de FromSoftware se han vuelto quizás demasiado conscientes de su reputación en estos días, subiendo la apuesta cada vez con más dificultad y peligro. Demon's Souls tiene cuerdas más manejables en todos los ámbitos, lo que permite a los jugadores hacer sus golpes más rápido.

Las pequeñas cosas en Elden Ring

Son los detalles más sutiles de Demon's Souls los que finalmente me han permitido señalar los aspectos de Elden Ring que me irritan. Por ejemplo, el progreso es increíblemente lento en Elden Ring.

Si elevas una estadística en un nivel, no sentirás mucha diferencia. Solo notaría una considerable sensación de crecimiento si subiera cinco niveles a la vez. Eso hizo que moler se sintiera como una tarea en la que no quería participar, ya que la recompensa a menudo se sentía demasiado pequeña.

Demon's Souls no tiene ese problema. Siempre sentí una diferencia cuando realicé un aumento de estadística de vitalidad o una mejora de arma.

Me volví mucho más dispuesto a cultivar para obtener experiencia o recursos porque sabía exactamente cómo valdría la pena. Pude establecer una construcción mucho antes, ya que podía sentir mejor cómo cada estadística daría forma a mi juego.

En general, estaba más abierto a la experimentación en Demon's Souls que en Elden Ring. En este último, acabé aferrado a mi lanza titular durante la mitad del partido. Una vez que comencé a actualizarlo con materiales preciosos, me pareció un desperdicio cambiarlo.

Demon's Souls tiene una forma cruel pero efectiva de evitar que los jugadores se sientan demasiado cómodos: la degradación del equipo. Las armas y armaduras se desgastan con el tiempo, así que sentí un poco más de presión para cambiar mis armas.

Eso me llevó a equipar a Kilij, la hoja curva que me permitiría derretir jefes como Leechmonger en 30 segundos.

Previamente planteé que Elden Ring podría haber adoptado el enfoque de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para la degradación de los elementos, y me siento más seguro con esa idea después de jugar Demon's Soul.

Matices como ese hicieron que fuera más fácil interactuar con todos los sistemas de Demon's Souls, con muy pocos que me dejaran totalmente perplejo (aunque la tendencia mundial sigue siendo un misterio total para mí).

Si bien me encantó lo extenso y abierto que era Elden Ring, me encontré perdiéndome componentes completos del juego debido a misiones intrincadas y una gran cantidad de elementos confusos.

El elegante diseño de Demon's Souls lo convierte en un punto de entrada mucho mejor para los principiantes que desean apreciar el diseño de FromSoftware sin profundizar en una guía del tamaño de una enciclopedia.

El remake de Demon's Souls no está exento de problemas. Los puntos de control poco frecuentes convierten ciertas secciones del juego en un slog y la cámara en tercera persona históricamente terrible de FromSoftware me dejó luchando con peleas que de otro modo serían fáciles como Armor Spider.

Sin embargo, para crédito del desarrollador Bluepoint, ha hecho un trabajo fantástico limpiando el antiguo juego de PS3. Se siente más moderno que Elden Ring a pesar de que el juego se lanzó dos años después.

Si bien imagino que el increíble éxito de Elden Ring convencerá a FromSoftware de ampliar aún más el alcance de sus juegos, espero que todavía haya espacio para juegos de Souls más pequeños en el futuro.

Una experiencia más concisa puede ayudar a desmitificar una serie que solo se vuelve más complicada a medida que se basa en sus puntos fuertes.

Elden Ring puede haber despertado mi interés en los juegos del desarrollador, pero Demon's Souls me ayudó a entenderlos.

