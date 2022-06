Elden Ring debería lanzar un 'Miyazaki Cut'

ER debería lanzar un 'Miyazaki Cut'

Desde su lanzamiento, muchos han llamado a Elden Ring un asistente del Juego del año para The Game Awards y otros escaparates.

Hasta el momento, no hay mucho para rivalizar este año, excepto quizás God of War: Ragnarok, que aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida.

También es bastante fácil ver por qué, ya que FromSoftware logró combinar el desafío de un título de Soulsborne con un juego de rol de mundo abierto lleno de misterio, construcción de mundos única y más.

El juego de FRomSoftware es uno de esos títulos que merecen una versión del director.

Elden Ring no es perfecto, ningún juego realmente lo es, pero es uno que captura la imaginación de maneras únicas.

Algunos creen que la segunda mitad del juego es peor que la primera, y que hubo misiones de Elden Ring que estaban incompletas en el lanzamiento.

Al mismo tiempo, quedaba mucho en el piso de la sala de corte, a medida que se descubren más y más piezas interesantes de contenido cortado.

Por qué una versión del director de Elden Ring sería perfecta

Con esto en mente, parece que un "Elden Ring: Miyazaki Cut" sería más que apropiado.

Obviamente, el juego tuvo que hacer algunos recortes, y no es probable que la visión del juego haya cambiado realmente, pero sería interesante ver todo lo que alguna vez se pensó para Elden Ring.

Eso no quiere decir que Miyazaki o cualquier otra persona cortó cosas sin razón o que fue autoritario en términos de contenido, pero "Miyazaki Cut" sería una venta interesante. El desarrollo de juegos tampoco es fácil, y es fácil ver por qué esto no sucedería. Sin embargo, eso no significa que no deba hacerlo.

Cuando los fans de Zack Snyder pidieron una Liga de la Justicia: Snyder Cut, resonó en todas partes. Incluso Death Stranding obtuvo un Director's Cut, y parecía la próxima tendencia de entretenimiento por un minuto caliente.

No terminó siendo eso, y eso es probablemente algo bueno. Pero si hay un juego que finalmente merece un relanzamiento con todo el contenido conectado, es Elden Ring.

Una vez más, el desarrollo de juegos no es una tarea fácil. No es que FromSoftware pueda simplemente accionar un interruptor y todo el contenido cortado estaría listo para funcionar.

Los fanáticos todavía están esperando el DLC de Elden Ring, y una tarea como esta probablemente tardaría años.

Pero esto podría darles a los fanáticos toneladas de contenido para ver eventualmente. Tampoco tendría que ser perfecto, ya que los fans sabrían que sería un lanzamiento especial.

Pero hay tanto que podría incluirse. Por ejemplo, parece que Elden Ring primero tuvo una introducción con Godfrey fuera de The Lands Between antes de que fuera eliminada del juego, mientras que resulta que los mercaderes adoraban a los Tres Dedos.

El primer comerciante de Elden Ring, Kale, tenía una búsqueda completa sobre esto que fue cortada.

Y hay un montón de contenido recortado como este, que incluye a Gostoc revelando que es el hijo de Godrick, Blaidd siendo convocado durante la pelea de Rennala, la búsqueda de sueños de Miquella, el final de Age of Absolute y mucho, mucho más.

Probablemente sea solo la punta del iceberg, dado que mucho sobre Elden Ring podría permanecer sin descubrir.

Incluso si parte del contenido restaurado no tuviera sentido o el relanzamiento tuviera problemas técnicos (pero obviamente mejoró a través de parches), solo ver todo lo que quedó atrás sería increíblemente interesante.

Es increíblemente improbable al final del día, dejar que los fanáticos confíen en mods o lean sobre estos en línea, pero sería interesante experimentar un "Elden Ring: Miyazaki Cut".

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

