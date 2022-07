Elden Ring debería agregar la opción de poner rastas a los personajes

ER debería agregar la opción de poner rastas a los personajes

Los creadores de personajes personalizados son una forma fascinante para que los jugadores se expresen a través de sus propias semejanzas o mediante un avatar creativo creado por ellos como es el caso en Elden Ring.

Del mismo modo, los jugadores pueden explotar los controles deslizantes y los indicadores de paleta del creador de un personaje personalizado para replicar personajes de otras franquicias, como ya se ha hecho en numerosas ocasiones en Elden Ring.

La última creación hilarante de los fanáticos que se producirá es el personaje personalizado Gandalf de Elden Ring, y antes ha habido versiones de personajes como He-Man y Spawn.

El juego de FromSoftware se quedó corto en cuanto a opciones de diversidad al crear personajes.

Los creadores de personajes de los juegos de FromSoftware no tienen todas las comodidades que pueden tener otros juegos de rol, aunque todavía hay muchas maneras en que los jugadores pueden ser creativos con ellos.

Sin embargo, muchos fanáticos han argumentado con razón que los creadores de personajes deberían ser más inclusivamente representativos, lo que también es cierto en el caso de FromSoftware y Elden Ring con una falta perceptible de peinados.

Redditor u/Feeling_Orchid ha declarado que desea que las rastas sean una opción de peinado disponible en la personalización de Elden Ring.

No se indica explícitamente si este fanático desea que se agreguen rastas para que el creador del personaje de Elden Ring sea más inclusivo, o si simplemente les gusta el aspecto y están decepcionados de que no sea una opción.

Pero de cualquier manera, plantea otra preocupación sobre las pocas opciones que tienen la mayoría de los creadores de personajes en los juegos, particularmente para las personas negras o las personas con cabello texturizado.

Feeling_Orchid también señala que se pueden usar rastas en los personajes blancos de Elden Ring, de manera similar a cuántos vikingos se representan comúnmente con el cabello de esa manera.

El punto es que la inclusión y la representación son increíblemente importantes para poder personalizar un personaje, y muchos fanáticos seguramente se sentirán decepcionados al ver que las opciones que se expresan no están disponibles.

Otras opciones de personalización que los fanáticos desean incluyen innumerables estilos de barba, mientras que también se preferirían otros detalles intrincados y minuciosos para las características faciales y otras personalizaciones.

¿Responderá FromSoftware a la petición en Elden Ring?

FromSoftware no tiene un historial de cambios en su fórmula lo suficientemente drásticos como para incluir dichas alteraciones, pero Elden Ring al menos demostró que estaba dispuesto a permitir que los jugadores adaptaran prendas y cambiaran su apariencia a voluntad en el dormitorio de Fia en Roundtable Hold.

Dicho esto, algunos fanáticos argumentan que debido a que el personaje del jugador en muchos juegos de FromSoftware se vuelve macabro una vez que muere, y también suele usar una armadura de pies a cabeza la mayor parte del tiempo, FromSoftware no ha necesitado poner demasiada atención en sus creadores personalizados. .

Sin embargo, Elden Ring no tiene este problema y, a medida que los juegos continúan volviéndose más accesibles y tecnológicamente avanzados, los creadores de personajes personalizados también deberían volverse totalmente inclusivos.

Elden Ring está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

