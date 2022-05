Elden Ring: cómo elegir el bastón y el sello correctos con esta herramienta

Dicho esto, para algunos jugadores, puede ser igual de difícil decidir qué equipo deben actualizar y usar. Si bien hay una respuesta general para preguntas como: ' ¿Cuál es el Bastón Glintstone más poderoso ?' el kilometraje específico de un jugador variará según las estadísticas y el equipamiento.

Todos los jugadores tendrán que tomar decisiones difíciles sobre qué equipo conservar y qué se abandonará, para que no intenten ganar el juego sobrecargado , pero los usuarios de magia pueden tener lo peor. Los lanzadores de "Elden Ring" no solo necesitan actualizar su equipo como lo haría cualquier otro estilo de juego, sino que también necesitan rastrear los encantamientos y hechicerías deseados.

Además de eso, los encantamientos requieren un tipo de elemento para lanzar, mientras que las hechicerías requieren otro por completo, lo que significa que la mayoría de los usuarios de magia en "Elden Ring" se encontrarán haciendo malabarismos entre múltiples piezas de equipo en la batalla.

Afortunadamente, la difícil situación del equipo del usuario mágico en "Elden Ring" ha inspirado a algunos a crear una herramienta que tiene como objetivo simplificar al menos algunos elementos de la selección del equipo. Esta herramienta no hará que el juego en sí sea más fácil, pero les dará a los jugadores una ventaja cuando se trata de planificar una construcción.

Cómo usar el comparador de herramientas de fundición

Si los magos de "Elden Ring" no están seguros de qué sello llevar a la batalla o qué bastón vale la pena subir de nivel por completo, querrán utilizar el comparador de herramientas de fundición "Elden Ring" de Jerp.

Al simplificar las opciones al tener en cuenta las estadísticas de un jugador, la utilidad hace que sea mucho más fácil decidir entre las muchas opciones disponibles para los usuarios de magia. Si bien el uso de Casting Tool Comparator es tan simple como ingresar las estadísticas actuales de un personaje, o las estadísticas deseadas para comparar opciones, la herramienta toma una gran selección de datos y los hace fácilmente digeribles.

Además de mostrar cómo le va a cada arma junto con las distintas alineaciones de estadísticas, los usuarios también pueden filtrar las opciones por tipo de herramienta, escuela de hechizos o incluso tipo de escala. Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios de magia en "Elden Ring" probablemente se encontrarán usando un sello y un bastón, el comparador de herramientas de lanzamiento "Elden Ring" de Jerp hace que el proceso de selección sea un poco más simple.

Con preocupaciones sobre qué herramientas de lanzamiento se adaptarán mejor a un personaje, los jugadores pueden volver al juego y volver a aprender a pelear como Let Me Solo Her.

