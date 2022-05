Elden Ring casi incluyó la característica más controvertida de Dark Souls

ER casi incluyó la característica más controvertida de Dark Souls

Es posible que Elden Ring haya incluido alguna vez un sistema de durabilidad de armas y armaduras, posiblemente similar al utilizado en la serie Dark Souls.

La mecánica eliminada de Elden Ring fue descubierta en una mina de datos por el usuario de Twitter JesterPatches, quien encontró líneas de texto que decían "arma rota", "armadura en riesgo" y "armadura rota" en los archivos backend del juego (gracias, PCGN).

Presumiblemente, los mensajes habrían aparecido cuando su equipo se había degradado parcialmente o se había roto por completo.

La armadura pudo haberse degradado tras las batallas como ocurre en los títulos de Dark Souls.

Sin embargo, tal mecánica nunca llegó al juego final. Elden Ring no incluye un sistema de durabilidad de armas y armaduras, y tu equipo seguirá siendo efectivo mientras lo tengas.

Eso está muy lejos de la serie Dark Souls, en la que las armas se degradaron gradualmente a un estado "normal", "en riesgo" y "roto" a medida que se usaban, reduciendo su daño y efectividad.

No está claro en qué momento del desarrollo de Elden Ring se descartó el sistema de durabilidad, o si se desarrolló en absoluto.

Esta mina de datos incluye solo referencias de texto al sistema, en lugar de datos numéricos que serían necesarios para calcular la eficiencia de un arma degradada.

A falta de archivos más sustanciales, parece que la característica fue solo una idea preliminar.

Cambios bienvenidos a Elden Ring

Muchos fanáticos de FromSoftware se alegraron de ver que la durabilidad de las armas no había llegado a Elden Ring.

Si bien la mecánica ha aparecido en varios juegos a lo largo de los años, desde Breath of the Wild hasta Prince of Persia: Warrior Within, y a menudo se promociona como una forma efectiva de alentar a los jugadores a experimentar con nuevos equipos, no está exento de críticas.

Algunos jugadores de Dark Souls encontraron que el sistema era un trabajo pesado que les impedía usar su arma favorita cuando más la deseaban.

En lugar de fomentar la experimentación, los sistemas de durabilidad a menudo parecen tener el efecto contrario, ya que los jugadores pasan más tiempo buscando un arma probada por temor a perderla nuevamente.

No sorprende que FromSoftware haya retirado la función de Elden Ring. Si bien apareció en el primer juego de Dark Souls y adquirió mayor importancia en Dark Souls 2, casi desapareció en Dark Souls 3.

En la tercera entrada de la serie, las armas tienen una durabilidad tan alta, se degradan tan lentamente y se reinician con tanta frecuencia que la función es más un complemento olvidadizo que una mecánica de juego esencial.

Muchos fanáticos de la serie esperan que FromSoftware continúe con esa tendencia en el futuro, manteniendo la durabilidad de las armas firmemente en el pasado.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como que un jugador venció a Fallingstar Beast con un arco y sin recibir daño.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.