Elden Ring: Traducciones de la música de los jefes revelan una sombría historia

ER: Traducciones de la música de los jefes revelan una sombría historia

Fiel a la forma de FromSoft, la banda sonora de Elden Ring es fenomenal y estalla durante las peleas de jefes para capturar toda la majestuosidad y la locura de los enemigos a los que te enfrentas.

Los elementos corales de estas pistas son una gran parte de lo que las hace especiales, aunque debo confesar que no conocía la letra real de ninguna de ellas desde Tower Knight en Demons' Souls (y su éxito de pista, HA- JAJA-JA-JA).

La traducción de las letras en latín ha revelado estos detalles sobre los jefes del Soulslike.

Pero gracias al excelente trabajo de Daniel Olmos, estamos empezando a obtener más información sobre algunos de los personajes más intrigantes de Elden Ring, ya que comenzó a traducir las letras de la música del jefe del latín al inglés en su canal de YouTube.

Y, como era de esperar, la letra agrega algo de profundidad a estos encuentros.

Para la batalla contra el jefe de Godrick, por ejemplo, escuchamos al enano profundamente inseguro de la camada divina discutiendo con sus demonios internos, insistiendo en que es de sangre divina mientras voces burlonas lo gritan. Aquí hay un fragmento:

"Enano detrás de todos los demás en estatura, (fondo)Débil, débil, lisiado, (primer plano) Dios débil (en primer plano) De cualquier manera soy un Dios (primer plano) No temo el calor del campo de batalla (fondo) Cobarde, cobarde, cobarde…”

Más sombrías revelaciones de las canciones de Elden Ring

Mientras tanto, la letra de los Apóstoles de la Piel de Dios despotrica sobre su ira contra el Erdtree y cómo desean cubrirse con las pieles de los dioses. Sí. Hay grandes sentimientos en esas letras, y los recolectores de tradiciones seguramente comenzarán a recurrir al canal del Sr. Olmos (quien comenzó a subir estos videos de Elden Ring hace solo unos días) como una fuente vital de información.

Curiosamente, dice en los comentarios de uno de los videos que muchas de estas letras están un poco mal gramaticalmente, siguiendo una estructura de oración en inglés en lugar de latina.

¿Podría ser que FromSoft tomó un pequeño rincón aquí y escribió estas letras sin consultar a un experto en latín?

El canal de Olmos también presenta traducciones para Starscourge Radahn y la batalla de Deacons of the Deep de Dark Souls 3, lo que nos da la esperanza de que continuará traduciendo música de toda la serie Soulsborne, descubriendo la tradición que ha estado a la vista (o, bueno, cantando en un sonido no tan simple) durante años.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como que un jugador creó personaje con el rostro de Rowan Atkinson.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.