Elden Ring: Todo lo que necesitas saber sobre las mazmorras

ER: Todo lo que necesitas saber sobre las mazmorras

Elden Ring es ridículamente enorme y llevará cientos de horas explorarlo por completo.

Eso es especialmente cierto en las mazmorras del mundo abierto del juego. En Elden Ring, los jugadores explorarán muchas mazmorras, pero no todas las mazmorras son iguales.

Dispersas por las Tierras Intermedias hay catacumbas, cuevas, túneles y ruinas, que contienen una gran cantidad de artículos, materiales, armas y, por supuesto, enemigos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre los calabozos en el juego de FromSoftware.

Saber lo que te espera antes de ingresar a una mazmorra te ayudará a prepararte para la batalla que se avecina y saber a dónde ir si necesitas ciertos artículos.

Estos son los diferentes tipos de mazmorras en Elden Ring y lo que debes esperar.

Mazmorras heredadas de Elden Ring

Los aspectos más importantes de la historia de Elden Ring y los jefes requeridos vendrán a través de Legacy Dungeons, que son áreas extensas y personalizadas llenas de enemigos y tesoros únicos.

Cada uno tendrá múltiples sitios de gracia, así como varios jefes, algunos son necesarios para avanzar en el juego, mientras que otros se pueden omitir.

Stormveil Castle, Raya Lucaria Academy y Leyndell, Royal Capital son tres de los Legacy Dungeons que los jugadores deberán conquistar para completar el juego.

Las tumbas subterráneas llamadas catacumbas se encuentran por todas las Tierras Intermedias.

Estas mazmorras más pequeñas generalmente están llenas de enemigos no muertos y están repletas de materiales de elaboración y mejora, como Grave y Ghost Glovewarts.

Ambos se usan para subir de nivel a Spirit Ashes una vez que hayas desbloqueado esa opción con Roderika en Roundtable Hold.

Hay un jefe para cada catacumba, y la recompensa por despejar las mazmorras puede ser un arma, un hechizo o Spirit Ash.

Las primeras catacumbas que encontrarás en Limgrave son las catacumbas de Stormfoot, las catacumbas de Aguasturbias y las catacumbas tocadas por la muerte.

Al igual que las catacumbas son el lugar al que acudir para cultivar los materiales necesarios para mejorar Spirit Ashes, los túneles son donde encontrarás piedras Smithing y Somber Smithing para mejorar las armas.

Los mineros son el enemigo común al que te enfrentarás aquí, y son especialmente difíciles de derribar ya que su piel dura los hace fuertes contra las armas cortantes.

Sin embargo, son débiles para las armas contundentes o la magia. Lo mismo ocurre con los jefes de los túneles que normalmente soltarán armas cuando sean derrotados.

Los túneles que se encuentran cerca del comienzo del juego son los túneles de Limgrave y los túneles de Morne.

A diferencia de las catacumbas y los túneles, las cuevas no tienen un material de mejora importante para cultivar.

En cambio, están llenos de vida silvestre peligrosa y semihumanos. También son mucho más rápidos de limpiar que las mazmorras anteriores.

Intenta apresurarte y eliminar al jefe para ganarte un arma, un talismán o un hechizo.

Las cuevas cerca del comienzo del juego incluyen Groveside Cave, Coastal Cave y Murkwater Cave.

Algunas de las mazmorras más peligrosas para encontrar son los muchos sitios de Hero Grave. Solo hay cuatro, pero un elemento común es un carro adornado con cuchillas giratorias que viaja a lo largo de caminos establecidos.

Estos vehículos matarán a los jugadores de un solo golpe, independientemente de su salud, por lo que el tiempo lo es todo aquí. Piense en estas mazmorras como una especie de carrera de obstáculos.

Hero Graves también puede tener más de un jefe para luchar, siendo el último increíblemente duro, ya que generalmente consiste en una pelea con dos enemigos duros al mismo tiempo.

Limpiar una tumba de héroe te otorga una ceniza espiritual de élite, que son poderosas invocaciones que pueden defenderse de los jefes.

La primera Tumba del héroe, la Tumba del héroe Fringefolk, está justo cerca de donde comienzas, pero requiere dos Llaves de espada de piedra.

A diferencia de las mazmorras anteriores, las ruinas se encuentran sobre el suelo en lugar de bajo tierra. Son fácilmente identificables con sus estructuras desmoronadas.

La cantidad de enemigos en cada ruina puede variar y es probable que no haya un jefe. Sin embargo, la mayoría de las ruinas tendrán escaleras que conducen a un cofre del tesoro o incluso a un personaje importante que está vinculado a una misión secundaria.

Las ruinas en Limgrave incluyen las ruinas de Gatefront, las ruinas de Mistwood y las ruinas de Waypoint.

