Elden Ring: Toda la historia relacionada con la Llama Frenética

ER: Toda la historia relacionada con la Llama Frenética

Las Tierras Intermedias en Elden Ring pueden parecer abandonadas por cualquier dios, pero la verdad es que hay Dioses Exteriores que influyen en lo que pueden.

El más conocido de estos es Greater Will, que básicamente se hizo cargo de Lands Between hace mucho tiempo con Marika como gobernante suplente. Sin embargo, hay otros dioses exteriores menos conocidos que ejercen una influencia menor.

Aparte de la Gran Voluntad, está la Madre sin forma, el Dios de la Podredumbre Escarlata y la Llama Frenética. Entre ellos, la Llama Frenética es especial, porque es un Dios Exterior con el que los Manchados pueden aliarse.

Desbloquea el final "Lord of Frenzied Flame". Lo que los fanáticos conocen y descubren sobre este Dios exterior es bastante fascinante, ya que parece estar en oposición directa a la Gran Voluntad.

Esto es lo que debes saber de la Llama Frenética en el juego soulslike.

El origen de la Llama Frenética

La Llama Frenética está mucho menos presente que la Gran Voluntad, pero ciertamente tiene una influencia en las Tierras Intermedias. Mientras que la Gran Voluntad establece la ley y el orden, la Llama Frenética tiene que ver con el caos y la locura.

Si bien es opuesto a la Gran Voluntad, aunque los dos Dioses Exteriores parecen estar conectados. La Gran Voluntad usa los Dos Dedos para difundir su voluntad, mientras que la Llama Frenética tiene los Tres Dedos. Juntos, eso hace una mano completa de cinco dedos.

Debido a esta similitud, una teoría ampliamente creída es que la Gran Voluntad y la Llama Frenética fueron una vez un Dios Exterior que se dividió en dos. Esto sería mucho antes de que cualquiera de estos Dioses Exteriores llegara a las Tierras Intermedias.

Hyetta tiene una cita que insinúa que esta teoría podría ser cierta, ya que dice: "Todo lo que hay proviene del Único Grande". En términos de cuándo llegó la Llama Frenética a las Tierras Intermedias, hay una descripción del elemento que habla de esto.

El encantamiento, Aullido de Shabriri, dice que "la enfermedad de la llama del frenesí comenzó con Shabriri, el hombre más vilipendiado de toda la historia".

Shabriri y la Llama Frenética

Se cree que Shabriri podría haber sido la primera persona influenciada por Frenzied Flame.

El talismán llamado Shabriri's Woe menciona que Shabriri era un hombre al que le sacaron los ojos y la llama frenética entró en sus ojos.

Desde entonces, Shabriri ha sido un propagador de la influencia de Frenzied Flame. Hace esto incluso después de la muerte, ya que puede manifestarse en cadáveres como el de Yura.

Mientras habita el cuerpo de Yura, Shabriri intenta convencer a los Empañados de que abracen la Llama Frenética, cuyos Tres Dedos se encuentran debajo de la capital. Algunos fanáticos creen que los Tres Dedos fueron encarcelados allí por la Gran Voluntad.

También se demuestra que el Deslustrado tampoco fue la primera persona a la que Shabriri trató de convencer.

Hay otra persona llamada Vyke que era un invasor empañado que siguió el consejo de Shabriri y se describe que fue quemado por la Llama del frenesí.

Estuvo cerca de convertirse en Elden Lord, pero en su lugar se aventuró por debajo de la capital para ser marcado por los Tres Dedos para salvar a su Finger Maiden.

Vyke en realidad se encuentra en un área de Lands Between que está completamente dedicada a Frenzied Flame.

Es un pequeño pueblo en la esquina norte de Liurnia, y todos sus habitantes se han vuelto locos al sucumbir a la Llama Frenética.

El pueblo tiene una torre que también puede infligir locura a cualquier persona que pase. Algunos fanáticos creen que Shabriri fundó el pueblo o participó en la construcción de la torre primero y que todos los habitantes son víctimas que pasaron.

Más detalles de la historia de la Llama Frenética en Elden Ring

En conexión con los comerciantes de Elden Ring

Se ha eliminado parte del contenido relacionado con la Llama Frenética.

Todavía quedan indicios de ello en Elden Ring; si el jugador escucha a Shabriri y pasa por debajo de la capital, encontrará una tonelada de cadáveres de comerciantes y un par de sobrevivientes tocando sus instrumentos de cuerda.

Otro vínculo con la Llama frenética y los comerciantes se encuentra en la descripción de Finery del comerciante nómada, que establece que muchos comerciantes alguna vez vivieron como una gran caravana, pero todos fueron enterrados vivos debido a sus creencias heréticas. Bajo tierra, convocaron a la Llama del Frenesí.

El contenido que se eliminó y que habría brindado más explicaciones sobre la conexión de la Llama Frenética con los comerciantes era en realidad una misión que habría sido asignada por el comerciante Kale.

El contenido menciona la Gran Caravana y Kale desea saber qué le sucedió. El jugador podría haber ayudado a Kale a descubrir qué les sucedió.

No se sabe por qué esta misión se eliminó del juego, aunque habría causado cierta confusión en cuanto al origen de la Llama frenética, ya sea que proviniera de las maldiciones de los comerciantes o de Shabriri primero.

El objetivo final de la Llama Frenética

La Llama Frenética desea destruir las Tierras Intermedias y sembrar el caos. Valora devolver el mundo a un estado primitivo y eliminar la influencia de la Gran Voluntad.

También desea corromper a la gente para servir a sus deseos. El final de la Llama Frenética está a la altura de estos objetivos, destruyendo las Tierras Intermedias y corrompiendo a los Tarnished como una especie de avatar de locura con su cabeza reemplazada por llamas.

El final de la Llama Frenética se considera uno de los malos finales en Elden Ring, ya que en última instancia busca destruir en lugar de salvar las Tierras Intermedias y su gente.

La propia Melina busca matar a los Deslustrados si eligen este final, a pesar de ser el final en el que puede sobrevivir.

Pase lo que pase a continuación, Melina mata a los Deslustrados o la Llama Frenética logra que el caos se apodere del mundo.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

