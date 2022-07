Elden Ring: Streamer de Twitch finalmente vence a jefe tras 3,000 intentos

ER: Streamer de Twitch finalmente vence a jefe tras 3,000 intentos

Los juegos de FromSoftware son conocidos por su dificultad, con Dark Souls y Bloodborne lanzando algunas peleas brutales para que los jugadores las superen. Su último y más exitoso juego, Elden Ring, no es una excepción, poniendo a los fans de Soulsborne en encuentros realmente sádicos.

Estas peleas de jefes requieren que estés en tu mejor momento, pero sobre todo, necesitarás la paciencia para recibir algunas palizas, aprender los movimientos del enemigo y encontrar la mejor estrategia para la victoria.

Eso es exactamente lo que hizo el popular streamer de Twitch Dan Gheesling, venciendo a la poderosa Malenia en su intento número 2999.

El streamer transmitió en vivo sus miles de derrotas ante Malenia.

De todos los jefes de Elden Ring, Malenia es ampliamente considerada como una de las más desafiantes, gracias a sus poderosos golpes que reponen su barra de salud mientras arrasan con la tuya.

El ex ganador de Gran Hermano, Dan Gheesling, había estado tratando de conquistar el desafío opcional mientras llevaba una cuenta en la pantalla de cuántas veces había sido derrotado.

Solo uno de los 3,000 fracasos más tarde, finalmente obtuvo la victoria que había estado esperando, capturada en el clip a continuación.

Streamer derrota al jefe de Elden Ring, Malenia, tras casi 3,000 intentos

Después de reducir la barra de salud de Malenia y esquivar uno de sus muchos ataques, la serpentina se da cuenta de que el jefe de Elden Ring estaba a un golpe de la muerte en el intento número 2999.

"¡Chat, esto es todo!" declaró varias veces, antes de revelar cuánto tiempo había esperado el momento. “Estuviste aquí: 3,000 intentos, 32 días, más de 100 horas”, gritó el streamer antes de dar el golpe final y gritar “se acabó”.

Después de un duelo tan largo, no sorprende que los comentarios estuvieran llenos de elogios para Dan tras su triunfo. “Esto fue difícil de ver en vivo. Esta fue una de las mejores cosas que he visto”, dijo una respuesta.

Todos nos hemos encontrado atrapados en una sola pelea en algún momento de nuestras vidas de juego, por lo que debes admirar la gran dedicación que mostró Gheesling para finalmente asegurar la victoria.

