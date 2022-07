Elden Ring: ¿Quién es Ranni la bruja?

ER: ¿Quién es Ranni la bruja?

Ranni la bruja es considerada la más inteligente de todos los semidioses de Elden Ring. Es una maestra de las hechicerías lunares, y su poder con la magia no tiene comparación en The Lands Between.

Toda esta información es fácil de obtener sobre Ranni, siempre que hablemos con ella y algunos otros NPC.

Sin embargo, hay mucho más en la pequeña bruja azul de lo que parece. Ella tiene algunas maquinaciones importantes en marcha desde la primera vez que pones un pie en las Tierras Intermedias, y casi todos son un engranaje en su gran rueda.

Hay mucho que cubrir sobre Ranni, y la mayor parte está muy bien escondido, así que comencemos con quién es ella exactamente.

Ranni es un personaje misterioso del juego de FromSoftware.

Ranni es la hija de Radagon y Rennala. Se parecía casi por completo a su madre, convirtiéndose en la hechicera más poderosa de las Tierras Intermedias.

Parece no tener mucho en común con su padre Radagon. Lo más importante es que parece negar que la Voluntad Mayor debería ser la fuerza impulsora del mundo.

No debería sorprender que la Bruja Lunar Ranni quiera instalar al Dios Exterior de la Luna como el nuevo líder de facto del mundo. Esto es realmente todo lo que sabemos sobre el pasado de Ranni, y eso es solo porque se entrelaza con su presente.

Parece que Ranni fue uno de los hijos de Radagon más ignorados porque no tiene estatuas construidas de ella y las referencias a ella son casi inexistentes antes de un evento histórico muy importante.

El hecho de que no sepamos casi nada sobre los años de juventud de Ranni está muy relacionado con su personaje.

Es una persona reservada y manipuladora con una saludable desconfianza hacia todos, y es muy cuidadosa con quién le permite saber qué información.

Tenemos que averiguar sobre su desdén por la Orden Dorada principalmente a través de pistas de contexto y algunas pocas líneas de diálogo porque juega sus cartas muy cerca de su pecho.

Ranni es quizás la más intrigante de los Semidioses, ya que orquestó la Noche de los Cuchillos Negros.

Para explicar brevemente el evento, este fue el momento en que la Muerte llegó a las Tierras Intermedias por primera vez.

En esta noche, el alma de Godwyn fue asesinada, pero su cuerpo quedó con vida; no se le pudo otorgar una muerte verdadera. Al mismo tiempo que mataban a Godwyn, Ranni mató su propio cuerpo pero dejó su alma intacta.

Parece que esta acción dividió la Runa de la Muerte en dos partes, una de las cuales Ranni se escapó.

Este plan no solo fue magistralmente orquestado, sino que parece que Ranni se preparó para todos los posibles resultados de este momento monumental.

Marika tomó el control de la mitad restante de la Runa de la Muerte después de la Noche de los Cuchillos Negros y la selló dentro de Maliketh the Black Blade, para que nadie pudiera volver a matar a un Semidiós.

Ranni huyó, cambió su nombre a Renna y alteró su apariencia para poder sentarse en silencio en las sombras y mover los hilos del fondo.

La Noche de los Cuchillos Negros hizo que Marika iniciara el Destrozamiento, que en realidad estaba de acuerdo con el plan de Ranni. The Shattering provocó un desorden masivo y luchas internas entre los otros Semidioses que permitieron a Ranni explorar las Tierras Intermedias sin ser perseguido.

La clarividencia de Ranni parece haber llegado hasta las estrellas mismas, ya que parece que su destino final está ligado a ellas.

Una de las razones por las que Ranni pudo haber querido que los otros Semidioses se distrajeran era para que pasaran por alto un meteorito entrante que iba a golpear el planeta.

Nosotros, por supuesto, conocemos este meteorito como el que nos otorga acceso a Nokron, la Ciudad Eterna más adelante en el juego, detenido temporalmente en su lugar por Radahn.

Ranni parece ser casi omnisciente en sus maquinaciones, pero hay un comodín que parece no poder explicar: su hermano mayor Radahn.

No está claro si Radahn detuvo a las estrellas en seco porque conocía el plan de Ranni, o si esto fue solo un subproducto inconveniente de él enfureciendo a Caelid.

De cualquier manera, Radahn detuvo las estrellas y puso una pausa indefinida al destino final de Ranni.

Parece que desde este incidente, Ranni flotó por las Tierras Intermedias, prometiendo a Tarnished la capacidad de convocar a Spirit Ashes con la esperanza de que alguien finalmente superara a Radahn. Nosotros, por supuesto, derrotamos a Radahn y el meteorito golpea el planeta.

Una vez que le devolvamos la espada Fingerslayer a Ranni, su plan finalmente podrá reanudarse. Esta parte de la búsqueda de Ranni es muy interesante porque plantea algunos puntos aterradores.

Es posible que Radahn frustrara temporalmente el plan de Ranni, lo que significaría que sus planes no son infalibles.

Tal vez Ranni sabía que Radahn detendría las estrellas; tal vez era necesario que apareciera un poderoso Manchado para servirla, derrotar a su sombra y tomar el manto de Elden Lord.

Para que finalmente pudiera gobernar las Tierras Intermedias, y tal vez Radahn fue manipulado para detener las estrellas, y él era solo un trampolín que tenía que ser asesinado para que un Deslustrado fuera considerado digno.

Hablando de la Sombra de Ranni, probablemente deberíamos cubrir eso aquí. Parece que a todos aquellos que fueron designados como Empyrean también se les asignó una sombra.

Estas sombras les fueron lanzadas como protectores leales, que morirían protegiendo a su cargo.

Ciertamente hicieron esto, pero su mayor propósito les fue escondido. Las sombras fueron dotadas por la Gran Voluntad, y se volverían contra su cargo si alguna vez intentaran desviarse del camino de la Gran Voluntad.

La sombra de Ranni era el siempre amado Blaidd el medio lobo. Es extremadamente leal a Ranni y hará prácticamente cualquier cosa que ella le pida. Eso es hasta que Ranni obtiene la Fingerslayer Blade. En este punto, se vuelve contra ella y la matará si el jugador no interviene.

Parece que las sombras son todas diferentes, elegidas o creadas a propósito para frustrar su Empyrean.

Por ejemplo, la sombra de Ranni es un ser puramente basado en la fuerza, que es el contraste de Ranni, por lo que no podría vencerlo en el combate cuerpo a cuerpo.

Por otro lado, Maliketh the Black Blade era la sombra de Marika, y obviamente es significativamente más fuerte que Blaidd para actuar como contraste con el ser divino.

¿Qué conclusiones podemos sacar sobre Ranni en Elden Ring?

Ranni ciertamente hace honor a su título como la más inteligente de Empyrean. Empecemos con la Noche de los Cuchillos Negros. Ranni fue sin duda la mente maestra de este evento de Elden Ring.

Parece que incluso hizo que su hermano Rykard se pusiera en fila para ayudarla a llevar a cabo el asesinato esa noche.

El hecho de que ella y Godrick tuvieran que morir exactamente al mismo tiempo para romper la Runa de la Muerte significa que su planificación del asesinato fue meticulosa e impecable.

Aunque tenemos evidencia del increíble intelecto de Ranni, ocasionalmente toma algunas decisiones cuestionables durante su búsqueda. Por ejemplo, parece que Ranni sabe que Blaidd es peligroso para ella, pero aún así la mantiene cerca de ella.

Ella también se convierte en una muñeca, y su liberación de esta forma depende de que los Deslustrados la encuentren en las profundidades de la tierra y derroten a una poderosa criatura.

Estas acciones pueden parecer apuestas peligrosas, pero es más probable que Ranni haya planeado todo.

Blaidd no la atacará hasta que esté cerca de derrocar a la Gran Voluntad, en este punto ha empleado un Deslustre que es lo suficientemente poderoso como para derrotar a Radahn.

Que la coloquen como una muñeca directamente fuera de un portal en Renna's Rise tampoco es una coincidencia. Se colocó en nuestra línea de visión directa para que la recogiéramos.

Al final, parece que Ranni ha tenido un plan para derrocar a la Gran Voluntad durante incontables años. El primer acto de este plan fue la Noche de los Cuchillos Negros.

Este evento condujo directamente a The Shattering, y todas las fichas de dominó cayeron desde allí. Un mundo de locura no solo forjaría a la guerrera más poderosa de la historia para que ella tome el control, sino que el caos le proporcionaría la cobertura perfecta para que continuara planeando y conspirando en paz.

Aunque quizás no sea la Semidiós más fuerte en combate, Ranni es quizás la más peligrosa de todos los empíreos, ya que fue ella quien sumió el trabajo en el caos y trajo una nueva era.

