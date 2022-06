Elden Ring: Qué esperar de The Convergence Mod

ER: Qué esperar de The Convergence Mod

Elden Ring es el último juego de From Software que cautivó al mundo cuando se lanzó en febrero de 2022.

El juego presenta numerosas construcciones, como Mage, Prophet, Samurai, Strength y Arcane. Una de las razones por las que los juegos de FromSoftware son más populares en PC se debe a las modificaciones.

Los mods juegan un papel vital en el aumento de la capacidad de reproducción de un juego, y en esta guía, discutiremos lo que puede esperar del próximo mod Elden Ring: The Convergence.

Además, considere leer los Libros del conocimiento de Elden Ring

Los juegos de From Software tienden a tener una de las comunidades de modding más activas en la plataforma.

Esto es lo que esperamos ver en el mod del juego de FromSoftware.

La serie Dark Souls ha recibido numerosas modificaciones a lo largo de los años, como Dark Souls 3 Cinders, Item Randomizer y más.

Es natural que la comunidad de modding cambie a Elden Ring ahora, ya que es el último título de From Software.

Elden Ring fue un éxito tan grande que tiene una base de fans que exige un DLC, pero dado que todavía no tenemos una confirmación oficial de si Elden Ring obtendrá un DLC o no. Es posible que tengamos la siguiente mejor opción para usted.

Los desarrolladores del legendario mod Dark Souls 3: The Convergence han anunciado recientemente que están trabajando en un mod dedicado de Elden Ring Convergence.

Actualmente no tenemos información sobre el mod Convergence de Elden Ring, excepto la confirmación. Pero se puede suponer que el modo Convergencia del juego será similar al modo Convergencia de Dark Souls 3.

El mod Convergencia de Dark Souls 3 le da al juego un cambio de imagen completo.

Te informaremos detalladamente sobre todas las cosas nuevas que se agregaron en Dark Souls 3 a través del modo Convergencia para que pueda comprender mejor qué esperar del modo Convergencia de Elden Ring.

Pero antes de seguir adelante

Mapas modificados

Todos los mapas de Dark Souls 3 se modificaron con el modo Convergencia; por lo tanto, los jugadores pudieron experimentar una vez más el miedo de no saber nunca lo que les espera en Dark Souls 3.

Además del diseño modificado del mapa, los mapas se llenaron de nuevos enemigos y ubicaciones de elementos. La iluminación, la estética y la decoración también se mejoraron en este mod.

Se agregaron nuevas sorpresas al juego y algunas áreas se cambiaron por completo.

Los desarrolladores detrás del mod pudieron reavivar la emoción que sentía el jugador cada vez que jugaba el juego From Software por primera vez.

Sistema de pacto mejorado

El Sistema de Pacto en la serie Dark Souls siempre se sintió un poco mediocre porque no tuvo un impacto notable en tu experiencia de un jugador cuando jugabas a Dark Souls 3.

Afortunadamente, el sistema de pactos también se mejoró en el mod Convergencia.

Diferentes Pactos ahora ofrecen diferentes ventajas y ventajas para el jugador. Por lo tanto, ahora, elegir diferentes convenios podría tener un impacto notable en la experiencia del jugador.

Los jugadores también podrían habilitar la recolección de artículos de pacto de todos los enemigos. Y los jugadores podían intercambiar los artículos del pacto en sus tiendas correspondientes por diferentes armaduras, armas y hechizos.

Nuevas Armas y Armaduras

También se agregaron nuevas armas con Convergence Mod. Cada arma fue reequilibrada y modificada para que cada arma fuera viable en cada situación.

Algunas de las nuevas armas presentaban nuevos conjuntos de movimientos. Algunas armas incluso tenían animaciones de Bloodborne y Sekiro.

Todos estos nuevos conjuntos de movimientos y animaciones agregaron variedad, lo que alentó a los jugadores a experimentar con diferentes armas.

Además de las armas, también se agregaron nuevos conjuntos de armaduras al juego a través del mod Convergence. Cada armadura tenía diferentes conjuntos de ventajas y bonificaciones.

Jefes nuevos y modificados

Una de las cosas más celebradas que se agregaron en Dark Souls 3 a través del mod Convergence fue que se renovaron algunos jefes y se introdujeron algunos jefes nuevos. Dark Souls 3 ya tiene algunos de los mejores jefes jamás diseñados por From Software.

En el mod Convergencia, algunos jefes recibieron nuevas animaciones. Un ejemplo de esto es la pelea del jefe del Pontífice Sulyvahn.

En Convergence Mod, el Pontífice recibió dos barras de salud, y la primera fase es similar a la lucha contra el jefe del Pontífice.

Pero una vez que has agotado su barra de salud, el Pontífice se levanta una vez más, su salud se ha regenerado y saca una lanza del suelo.

Recordando a los jugadores el trastorno de estrés postraumático que tienen al luchar contra Isshin The Sword Saint de Sekiro: Shadows Die Twice. Podemos esperar una situación similar en el mod Convergencia de Elden Ring.

Qué esperar del mod The Convergence de Elden Ring

Ahora que sabes qué es exactamente el mod Convergencia. Nos hacemos la pregunta. ¿Qué podemos esperar del mod Elden Ring The Convergence?

Con suerte, podemos esperar nuevas peleas de jefes con conjuntos de movimientos modificados que nos darán la emoción de luchar contra un nuevo jefe en Elden Ring una vez más.

Además de los jefes, también podemos esperar mapas modificados, ubicaciones de elementos modificadas y una estética diferente en el mundo de Elden Ring.

Los desarrolladores del mod Convergencia tuvieron mucho cuidado al diseñar nuevas armas y conjuntos de armaduras en el mod Convergencia de Dark Souls 3 para hacerlos lo más precisos posible. Podemos esperar lo mismo en el mod Convergencia de Elden Ring.

También podemos esperar que algunas armas se equilibren y modifiquen en el modo Convergencia de Elden Ring.

El arte de las armas de Rivers Of Blood no te ayudará a derretir la barra de salud de la mayoría de los jefes en este mod, ya que lo más probable es que se reequilibre.

Una cosa a tener en cuenta es que Elden Ring es enorme. Es mucho más grande que cualquier otro juego de From Software.

Por lo tanto, desarrollar un mod de convergencia para un juego tan grande como Elden Ring llevará tiempo, así que no espere que el mod se lance pronto.

De toda la información que tenemos del mod Dark Souls 3 Convergence. El mod Elden Ring Convergence se perfila para ser fácilmente uno de los mejores y más extensos mods que existen.

Elden Ring ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC a través de Steam.

El juego ganó el premio El juego más esperado tanto en 2020 como en 2021. Háganos saber lo que piensa sobre el juego en la sección de comentarios a continuación.

