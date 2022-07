Elden Ring: Qué es la bestia de Elden en realidad

ER: Qué es la bestia de Elden en realidad

Elden Ring se centra en la Gran Voluntad y, por extensión, en la Bestia de Elden. Como Dios Exterior, la Gran Voluntad tiene una jerarquía de sirvientes para ayudarlo en sus planes para obtener y mantener el poder sobre las Tierras Intermedias.

Si bien los Dos Dedos juegan un papel importante en la comunicación directa y la transmisión de la voluntad de la Gran Voluntad, la Bestia Elden tiene un papel aún más importante.

Elden Ring está ambientado en Lands Between, un lugar gobernado por la Reina Marika y su Orden Dorada.

Cuando el Campeón Empañado regresa de su exilio a las Tierras Intermedias, la Reina Marika ya ha sido encarcelada en el Erdtree por romper el Elden Ring.

La bestia de Elden es uno de los jefes más imponentes del juego de FromSoftware.

The Tarnished sigue a Grace en Lands Between para buscar una manera de reparar el Elden Ring y restaurar el Golden Order o marcar el comienzo de una nueva era.

The Elden Beast no es opcional y es la pelea final contra el jefe en Elden Ring.

Se dice que la Bestia Elden estaba contenida dentro de una estrella que la Voluntad Mayor envió a las Tierras Intermedias, y luego se convertiría en el Anillo Elden.

Cuando Marika fue elegida para ascender a la divinidad y convertirse en el recipiente del Elden Ring, tuvo que convertirse en una con la Bestia Elden para ser el recipiente del Elden Ring.

La Bestia Elden es un vasallo de la Gran Voluntad en Elden Ring

En lugar de ir a las Tierras Intermedias de Elden Ring, la Voluntad Mayor envió un vasallo y emisarios en su lugar.

Un vasallo gobierna sobre una sección de tierra en lugar del dueño de la tierra, por lo que la Bestia Elden actúa como representante de la Gran Voluntad en las Tierras Intermedias para llevar a cabo sus deseos, convirtiéndola en la encarnación del orden.

La hechicería más fuerte de Elden Ring se origina en la Gran Voluntad, y esto es gracias a la influencia de la Gran Voluntad que se propaga debido a la Bestia de Elden y los Dos Dedos.

Debido a que se convierte en Elden Ring, luego vuelve a convertirse en una bestia para luchar cuando se destruye el recipiente, la Bestia Elden es, sobre todo, una extensión de la Gran Voluntad.

La interferencia de la Gran Voluntad en las Tierras Intermedias se percibe como una bendición o una maldición, según a quién se le pregunte.

Aunque la Bestia Elden trajo el Anillo Elden y Grace a las Tierras Intermedias marcó el comienzo de una era dorada, pero no duró, y Marika rompió el Anillo Elden trajo una guerra devastadora a las Tierras Intermedias mientras los semidioses luchaban por el poder.

A pesar de su influencia en las Tierras Intermedias, se sabe muy poco sobre los Dioses Exteriores y aquellos que promulgan su voluntad, como la Bestia Elden, en Elden Ring.

