Elden Ring: ¿Por qué los fans deberían suscribirse a PS Plus Extra?

Los fanáticos de Elden Ring nuevos en el género Soulslike deberían consultar la lista de juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra en junio.

PlayStation acaba de revelar más juegos que llegarán al servicio, incluidos dos de los clásicos Soulslikes de FromSoftware: Demon's Souls y Bloodborne.

Los clientes finalmente tienen una buena idea de qué juegos pueden esperar del renovado PS Plus, la esperada respuesta de Sony a Xbox Game Pass.

Lo que alguna vez fue PlayStation Now se integrará en PS Plus, y los juegos adicionales dedicados de PS5 que PS Now nunca vio también se unirán al servicio. PS Plus Premium, el nivel superior del servicio, viene con un catálogo de juegos de PS4 y PS5, así como una colección de títulos clásicos en las consolas PS1, PS2, PS3 y PSP.

La oferta de juegos Soulslike es muy buena en PS Plus Extra.

Sin embargo, los fans de FromSoftware no necesitarán el nivel más caro para acceder a la colección clásica de Soulslikes del propio desarrollador, ya que tanto Demon's Souls como Bloodborne vienen con el nivel más económico de PlayStation Plus Extra.

Demon's Souls, la génesis del género Soulslike, se remonta a la generación de PS3.

Si bien el primer intento de Hidetaka Miyazaki con la serie Souls viene con algunos pasos en falso e ideas poco refinadas, presentó al mundo la dificultad implacable, el diseño de niveles recursivo y el combate metódico por los que el género es conocido.

Demon's Souls es una aventura de fantasía repleta de elementos con una dirección de arte atmosférica y música que aún rivaliza con algunos de los mejores de FromSoftware.

Los fanáticos de Elden Ring pueden agradecer a Demon's Souls por iniciar todo lo que han llegado a amar en el enorme mundo abierto de Elden Ring.

PS Plus Extra otorga a los suscriptores la mejor manera de experimentar Demon's Souls: una nueva versión creada desde cero específicamente para PS5.

Demon's Souls Remake utiliza completamente el poder de la PS5 para recrear lugares de alta fantasía asombrosos que los fanáticos de Elden Ring seguramente apreciarán.

Si bien el juego puede parecer lineal para los recién llegados que están acostumbrados a la escala masiva de Elden Ring, su estructura proporciona un mayor enfoque y pulido con tiempos de carga más rápidos, compatibilidad con DualSense y una velocidad de fotogramas sólida como una roca.

Más de PS Plus Extra si te gustó Elden Ring

Bloodborne es otro título de FromSoftware que atraerá a los fans de Elden Ring.

Lanzado después de Dark Souls y Dark Souls II, Bloodborne es considerado por muchos no solo como uno de los mejores Soulslikes, sino también como uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

Por cada elemento que adoptó de Dark Souls, hay un nuevo elemento implementado que cambia la fórmula, haciendo del juego una de las experiencias Soulslike más únicas.

Bloodborne transformó el ritmo voluminoso y lento de Demon's Souls y Dark Souls en uno que es rápido, agresivo y elegante.

Aunque Bloodborne no tiene las mismas mejoras visuales en PS5 que Demon's Souls Remake, los fanáticos de Elden Ring que encuentran Demon's Souls un poco lento pueden encontrar más para disfrutar con Bloodborne.

Su combate de ritmo rápido es una fuente de inspiración para Elden Ring y se puede ver a lo largo de las muchas peleas de jefes grotescos del nuevo juego. El mundo y la estética de Bloodborne son tan ricos que exigen ser explorados meticulosamente a pesar de ser una fracción del tamaño de Elden Ring.

El nuevo sistema de PlayStation Plus tiene como objetivo capitalizar el éxito de Elden Ring al proporcionar a los jugadores el catálogo anterior de títulos emblemáticos de FromSoftware.

Demon's Souls y Bloodborne allanaron el camino para Elden Ring y definitivamente vale la pena echarles un vistazo. Los fanáticos de Elden Ring, en particular, deberían recordar estos dos fantásticos juegos para apreciar las raíces fundamentales del género Soulslike y saciar su ardiente deseo de títulos similares.

