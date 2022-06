Elden Ring: Parche 1.05 hace tu elección de Sacred Flask aún más importante

ER: Parche 1.05 hace tu elección de Sacred Flask aún más importante

La actualización 1.05 de Elden Ring se lanzó hoy, con énfasis en la corrección de errores, pero con algunos cambios notables en el juego.

Esta mañana, FromSoftware anunció que los servidores en línea se someterían a mantenimiento hoy, 13 de junio. Con la culminación de ese mantenimiento, las notas del parche de la actualización 1.05 de Elden Ring se han eliminado.

La mayoría de esas notas del parche están dedicadas a la corrección de errores en lugar de la jugabilidad, pero hay un par de ajustes que deberías notar, especialmente si estás corriendo por The Lands Between en New Game+.

La selección de Sacred Flask es más importante tras el parche 1.05 del soulslike.

Si está examinando los productos de Twin Maiden Husk, los artículos Bell Bearing que les ofrece "mantendrán su estado liberado en NG +". Anteriormente, los elementos no se guardaban durante las partidas adicionales.

En otra parte, FromSoft dice que ha "agregado énfasis a la elección de Sacred Flash y varias otras opciones que se pueden fortalecer en el menú de gracia", aunque no está claro exactamente cómo se han realizado esos cambios.

Parche mejora experiencia cooperativa en Elden Ring

Finalmente, tendrás una idea un poco mejor de lo que sucede a tu alrededor durante el modo cooperativo, ya que el parche de Elden Ring agrega un efecto de sonido cuando otro jugador usa una señal de invocación.

Varias de las correcciones de errores están dedicadas a ciertas habilidades que no actúan según lo previsto, y algunas más a problemas con jefes como Malenia, Radahn y God-Devouring Serpent.

Otros solucionan problemas con ciertos sitios de gracia que no aparecen en su mapa, resuelven problemas de audio y mejoran la estabilidad en línea entre PS4 y PS5. Los jugadores de Xbox también deberían estar contentos, ya que la actualización 1.05 también mejora los tiempos de carga en Xbox Series X.

