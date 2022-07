Elden Ring: No puedo decidir si Indiana Jones ama u odia las Tierras Intermedias

ER: No puedo decidir si Indiana Jones ama u odia las Tierras Intermedias

Los mejores mash-ups son aquellos que no esperas, y es aún mejor cuando funcionan. Uno de esos candidatos imagina lo que sucedería si el legendario aventurero Indiana Jones de alguna manera llegara al mundo de Elden Ring, con todos sus misterios y peligros por descubrir en cada esquina.

Pero no tenemos que imaginar esto, porque alguien se adelantó e hizo este cruce.

El youTuber Eli_handle_b․wav, a quien quizás conozcas por su excelente Austin Powers en dos partes de Mass Effect, se ha aventurado en el mundo de lo último de FromSoftware y trajo consigo a Indiana Jones.

El crossover que no sabíamos que necesitábamos ha llegado.

Su última creación es bastante corta, pero bastante efectiva. Todo comienza en el tutorial que alguna vez se perdió de Elden Ring, antes de que Jones se dirija a The Lands Between.

Lo primero que le llama la atención es el jefe de Tree Sentinel vagando justo al principio, y no necesito decirte que no termina bien.

Video muestra a Indiana Jones en el mundo de Elden Ring

El resto del video se compone de tomas amplias de Jones a caballo galopando por el mundo, esquivando esa insidiosa bola rodante en Raya Lucaria, siendo perseguido por los perros gigantes de Caelid y huyendo de algunas otras monstruosidades. Los jugadores de Elden Ring deberían estar muy atentos.

El momento más divertido con diferencia es cuando se inclina para "leer" un mensaje dejado por otro jugador.

No estropearé lo que dice aquí, pero los jugadores se han vuelto creativos con los mensajes y las interpretaciones de las citas del juego.

Si tuviera un poco de crítica, sería el momento en que lo invaden.

Jones simplemente saca una pistola y elimina al invasor sin ningún problema, lo que no refleja la experiencia que tuvo la mayoría de la gente, particularmente porque esa invasión ocurre en un área supuestamente segura/no de combate.

