Elden Ring: Let Me Solo Her enfrenta a estatua de sí mismo contra Malenia

ER: Let Me Solo Her enfrenta a estatua de sí mismo contra Malenia

Es un eufemismo decir que Let Me Solo Her es una leyenda en la comunidad de Elden Ring.

Este jugador apareció un día, ayudando a los jugadores que luchaban contra Malenia haciéndola solo frente a sus ojos.

El nombre y la reputación de Let Me Solo Her se extendieron rápidamente por toda la comunidad y, hasta la fecha, han vencido a Malenia más de 2000 veces.

Para celebrar los logros de Let Me Solo Her, el evento Bandai Namco les envió un regalo en forma de una espada Elden Ring, una espada real.

Let Me Solo Her enfrentó a su estatua contra Malenia.

Ese es todo un regalo, pero no parece que Let Me Solo Her vaya a ninguna parte y se haya involucrado cada vez más con su comunidad.

Los fanáticos han hecho arte e incluso estatuas del personaje desnudo pero cabeza de marihuana de Let Me Solo Her, y parece que incluso un fan conocido como Walter's Workshop en Twitter les envió una figura de su personaje.

Let Me Solo Her muestra edición de colección de Elden Ring

Por supuesto, con Let Me Solo Her revelando que ahora tienen una edición de coleccionista de Elden Ring (que viene con una estatua de Malenia), una batalla entre los dos era inevitable.

Compartiendo esto en su Twitter personal, una imagen muestra su pequeña minifigura del personaje de Let Me Solo Her enfrentándose a la estatua gigante de Malenia.

La diferencia es bastante clara, dado que uno es una miniatura más acorde con un juego de rol de mesa y el otro es una estatua real. Sigue siendo una pose épica, y los fanáticos de Elden Ring parecen haber tenido un día de campo con esto.

Let Me Solo Her incluso compartiría una foto de su miniatura sentada en la mano de Malenia, con la hilarante leyenda de "no me hables a mí ni a mi hijo nunca más".

La diferencia de altura también fue fuente de un par de bromas en los comentarios, pero no obstante, es un escenario interesante. Es una situación única, y poner los dos elementos tan juntos es una gran idea.

Será interesante ver qué viene después de Let Me Solo Her, pero tienen seguidores dedicados.

De hecho, después de que Let Me Solo Her haya vencido tantas peleas de jefes de Malenia para los jugadores, recientemente organizaron una transmisión en la que los fanáticos pelearon peleas de jefes por ellos.

Este tipo de compromiso saludable es tan bueno para la comunidad, que a veces se ve como crudo.

Es lógico que el DLC de Elden Ring presente jefes más difíciles de vencer para Malenia, y aunque los servicios de Let Me Solo Her ya son legendarios, volver a hacerlo con cualquier jefe de nivel final que presente el DLC podría ser otro trampolín en el futuro.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

