Elden Ring: Las 10 mejores armas para PVP clasificadas

Las 10 mejores armas para PVP clasificadas

A medida que el fervor que rodea a Elden Ring de 2022 disminuye lentamente en los meses posteriores a su lanzamiento, los jugadores continúan buscando formas de extender la vida útil del juego.

Con los mineros de datos encontrando una cantidad significativa de archivos de juegos que aluden a un sistema multijugador más desarrollado en el futuro cercano, muchos fanáticos están perfeccionando sus habilidades de PVP en preparación.

Si bien un juego como Elden Ring, que presenta una curva de habilidad notablemente pronunciada, prioriza la habilidad en todos sus modos de juego, optimizar el daño al elegir armas de calidad puede ser la diferencia entre una victoria reñida y una derrota aplastante.

Estas son las mejores armas PVP del soulslike.

Con eso en mente, algunos elementos selectos se destacan como opciones de combate excepcionales para enfrentarse a otros Tarnished in the Lands Between.

10 El árbol de Siluria agrega rango a una de las mejores clases de Elden Ring

El árbol de Siluria, una de las mejores lanzas de Elden Ring, se obtiene al derrotar a un oponente adecuadamente difícil:

Caballero del Crisol Siluria. Ubicado muy por debajo de la superficie en Deeproot Depths, Siluria's Tree aprovecha el poder del Crucible (la sopa primordial de Land Between) al causar daños graves a distancia.

Las lanzas se traducen bien en el juego en línea dada su capacidad para empujar y empujar desde el exterior, pero Siluria's Tree lleva esto un paso más allá, presentando una habilidad de arma capaz de disparar a los oponentes desde la distancia.

Si bien la escala de su arma evita que la lanza inflija demasiado daño en un solo golpe, sus diversos ataques lo convierten en un arma versátil más que digna de ser utilizada en línea.

9 Bolt Of Gransax derrota a los oponentes con estilo

Bolt of Gransax es una lanza creada a partir del rayo que pertenece al colosal dragón antiguo que se extiende por la capital real de Leyndell.

Uno de los nueve armamentos legendarios de Elden Ring, presenta una producción de daño y artes de armas dignas de su ilustre historia.

Bolt of Gransax viene con los beneficios inherentes de la clase de lanza, pero lo que realmente distingue a esta arma es su habilidad de arma meta-definitoria, Ancient Lightning Spear.

Al aprovechar el poder residual de Gransax, el jugador puede lanzar lanzas devastadoras de rayos a los Tarnished opuestos, venciendo a los oponentes en línea con dos golpes, independientemente de su vigor.

8 La espada de la reliquia sagrada es digna de ser la última recompensa del juego

La Espada Reliquia Sagrada es una de las dos recompensas finales de Elden Ring, obtenida al intercambiar el recuerdo del oponente final del juego: la Bestia de Elden.

Aparentemente tallada a partir de los restos de dos seres (casi con seguridad Marika y Radagon), dadas las dos espinas que forman su hoja, la Espada Reliquia Sagrada ejerce el mismo poder de los dioses.

La espada de reliquia sagrada no inflige el mismo nivel de daño por golpe que las colosales armas de Elden Ring, pero lo compensa con creces con un gran daño para su clase respectiva y su devastadora habilidad con armas, Ola de oro.

La onda de choque proyecta un amplio arco que rueda a través de una cantidad significativa de terreno. Aunque puede ser esquivado por oponentes habilidosos, los obliga a ponerse a la defensiva, creando una ventana para el jugador.

7 La versatilidad de Godskin Peeler lo convierte en una herramienta que vale la pena

El Godskin Peeler es un arma intimidante que se obtiene al derrotar a un oponente aún más intimidante, el Apóstol Godskin que se encuentra en Windmill Village.

Como espada gemela, Godskin Peeler pone un énfasis sorprendente en la Destreza de su usuario, escalando hasta una C en la estadística y presentando un requisito de Destreza de 22 para poder empuñarlo.

El Godskin Peeler se puede fusionar con Ashes of War, lo que lo convierte en una herramienta versátil. Una variante especialmente efectiva del arma es la versión que causa daño por sangrado.

Si se empuña a dos manos consigo misma o con otra arma que cause sangrado, esta espada doble se convierte en una de las mejores armas del juego.

6 Starscourge Greatsword aplasta a los enemigos con facilidad

La mayoría de los jugadores están íntimamente familiarizados con los Espadones de la Plaga Estelar del General Radahn después de haber sido aplastados por ellos repetidamente en su lucha contra el semidiós afectado por la Podredumbre Escarlata.

Si el jugador derrota a su portador, los Greatswords son excelentes herramientas para el juego PvE y PvP.

Las hojas colosales están cargadas con la gravedad característica del general Radahn, lo que obliga a los oponentes que luchan desde la distancia a acercarse al jugador.

Si el jugador acierta un solo golpe con estas enormes cuchillas después de causar daño con su habilidad con el arma, incluso los personajes más tanques serán vencidos de regreso a sus mundos.

5 La lanza de guerra de Vyke agrega locura al repertorio de The Tarnished en Elden Ring

Incontables Tarnished han luchado para convertirse en Elden Lord, pero pocos, si es que alguno, se han acercado tanto a asumir el Elden Throne como el propietario titular de Vyke's War Spear.

Vyke estaba a punto de convertirse en Elden Lord cuando decidió que, en lugar de quemar las raíces del Erdtree con su amada doncella de los dedos, recurriría a Frenzied Flame para llevar a cabo esta tarea.

Como era de esperar, Vyke perdió su sentido de sí mismo dentro de Frenzied Flame, sucumbiendo a la locura y sirviendo como agente de Three Fingers.

Si bien la lanza de guerra de Vyke provoca una acumulación de locura tanto para su usuario como para su objetivo, el impacto abrumador que tiene cuando se conecta es una justificación más que suficiente para su uso en línea.

4 Poleblade de Eleonora utiliza el mejor efecto de estado del juego

Eleonora fue una vez una maestra respetada en el uso de espadas de la Tierra de los Juncos, pero como se detalla en la descripción de su arma, la espada de asta de Eleonora, desde entonces ha sucumbido al encanto de Mohg y su sangre maldita.

Obtenido al derrotar a Eleonora en la Segunda Iglesia de Marika, esta arma es uno de los mejores artículos relacionados con la sangre en el juego.

Con una escala repartida entre Fuerza, Destreza y Arcano, la hoja de asta de Eleonora combina el daño de calidad con su efecto de sangrado.

Cuando se combina con su habilidad de arma de barrido, esta arma se convierte en una amenaza viable contra cualquier oponente en línea.

3 La lanza sagrada de Mohgwyn es digna de su infame propietario

Muchas de las armas de Elden Ring son proporcionales en poder a sus portadores originales. La lanza sagrada de Moghwyn no se desvía de esta tendencia, lo que la convierte en uno de los elementos más fuertes de todo el juego.

Obtenible al derrotar al Señor de la Sangre, Mohg, este artículo es una de las mejores opciones de Elden Ring para el juego PVE y PVP.

Como la lanza más larga del juego, esta arma naturalmente juega mejor desde el exterior. Sin embargo, su habilidad con el arma Bloodboon Ritual lo convierte en una amenaza en prácticamente cualquier escenario.

Al causar tres explosiones de pérdida de sangre y daño por fuego que viajan a través de objetos y paredes, la Lanza sagrada de Moghwyn presenta una grave amenaza para el enemigo Empañado independientemente de su entorno.

2 Winged Scythe presenta una de las únicas habilidades PVP del juego

Un respiro bienvenido de los desafíos a menudo abrumadores de Land Between, Winged Scythe es una de las pocas armas de calidad en el juego que se puede obtener sin derrotar a ningún enemigo difícil.

Encontrada en un cofre ubicado dentro de las Ruinas de Tombsward, esta guadaña presenta una habilidad innovadora.

Si bien el daño sagrado, el efecto de sangrado y las artes de armas de Winged Scythe son elementos fantásticos por derecho propio, la habilidad de armas de Winged Scythe, Angel's Wings, evita que los Tarnished opuestos usen sus frascos de curación durante unos quince segundos.

Este es un gran beneficio en el ámbito de PVP que no se puede lograr por ningún otro medio, lo que lo convierte en un favorito muy común entre los fanáticos incondicionales de la comunidad.

1 Ríos de sangre es paralelo a la habilidad de su dueño original

Rivers of Blood es un arma tan formidable que muchos en la base de jugadores del juego han comenzado a instar a FromSoftware a nerfear el elemento.

Empuñado por Bloody Finger Okina de Land of Reeds, Okina deja caer Rivers of Blood después de derrotarlo en su invasión cerca de la Iglesia del Reposo.

Con oscilaciones ultrarrápidas que causan una notable pérdida de sangre, un escalado de armas sólido en Fuerza, Destreza y Arcano, y una habilidad con armas que actualmente domina el juego en línea, Rivers of Blood es un elemento que todo empañado debería priorizar obtener lo antes posible.

