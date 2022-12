Elden Ring: La mitología de los dragones antiguos explicada

ER: La mitología de los dragones antiguos explicada

La mitología de Elden Ring es profunda, ya que se sumerge profundamente en los antecedentes de personajes menores y entidades fundamentales por igual, y los dragones antiguos no son una excepción. El mundo de Elden Ring está lleno de numerosos desafíos y bestias temibles, y ninguna otra criatura es más intimidante que un dragón. Estas poderosas criaturas se encuentran en diferentes rincones de The Lands Between, y cada dragón es ligeramente diferente de los demás. Es posible que muchos jugadores no sepan que los dragones de Elden Ring se pueden clasificar en dos tipos: dragones antiguos y dragones modernos.

La mayoría de los dragones que los jugadores encuentran en el mundo del juego son dragones modernos, incluidos Flying Dragon Agheel, Decaying Ekzykes y Glintstone Dragon Adula de Elden Ring.

Esto es lo que se sabe de la historia de los dragones antiguos en el juego de FromSoftware.

Son muy diferentes de sus contrapartes antiguas, ya que generalmente son más grandes y tienen varias diferencias notables. Lichdragon Fortissax, Ancient Dragon Lansseax y Dragonlord Placidusax son algunos de los dragones antiguos con los que los jugadores pueden luchar en Elden Ring.

Elden Ring: Historia de los dragones antiguos

Los antiguos dragones de Elden Ring posiblemente se encuentren entre las primeras formas de vida que aparecieron en The Lands Between. La tradición de Elden Ring menciona una era de The Crucible cuando el Erdtree existía en su estado primordial, y muchos creen que los dragones antiguos han existido desde entonces. Otros creen que los antiguos dragones aparecieron después de la era del Crisol, marcando el comienzo de la era de los dragones. La tradición del juego no menciona explícitamente cuál de los anteriores es cierto, pero es seguro que los antiguos dragones alguna vez fueron los gobernantes de The Lands Between.

Además, la descripción del Remembrance of the Dragonlord de Elden Ring dice que Dragonlord Placidusax fue una vez el Elden Lord en una época anterior al Erdtree. También dice que el Dios Exterior de los antiguos dragones huyó, lo que provocó que el Señor de los Dragones esperara su regreso. Los dragones gobernaron en paz durante bastante tiempo, pero finalmente, su civilización se tambaleó debido a un evento imprevisto. Los detalles exactos de este evento no están claros, pero tuvo algo que ver con The Greater Will y el surgimiento de The Golden Order.

La tradición de Elden Ring menciona otro evento crucial en la historia de The Lands Between, donde los antiguos dragones jugaron un papel decisivo. La descripción de la lanza Bolt of Gransax en Elden Ring arroja luz sobre este hecho y dice que un antiguo dragón llamado Gransax una vez causó estragos en la Capital Real de Leyndell. También dice que fue la única vez en la historia de Elden Ring que se rompieron los muros de la gran ciudad, provocando la guerra de los dragones.

Finalmente, los dragones fueron derrotados en el sangriento conflicto cuando Godwyn el Dorado lideró la carga y derrotó a Lichdragon Fortissax. Sorprendentemente, los dos se hicieron amigos después de eso, pero la era de los dragones antiguos había terminado y la Orden Dorada prevaleció.

Los antiguos dragones de Elden Ring son, sin duda, diferentes de los modernos en apariencia y habilidades. En primer lugar, los nombres de todos los dragones antiguos terminan con el sufijo 'sax', que en latín significa roca o piedra. Este sufijo destaca la característica más evidente de los antiguos dragones de Elden Ring que todos ellos tienen cuerpos hechos de piedra. Esto se puede probar observando más de cerca la descripción de la Piedra de herrería del dragón antiguo, que dice que es una piedra de grava hecha con las escamas del antiguo Señor de los dragones. También dice que este artículo de Elden Ring tuerce ligeramente el tiempo, haciéndolo capaz de matar a un dios.

Además de sus cuerpos de piedra, los antiguos dragones son maestros en el uso de la iluminación como arma, ya que todos la manejan de una forma u otra. Lansseax usa una guja relámpago como armamento preferido, mientras que Lichdragon Fortissax es conocido por manifestar una lanza relámpago. Dragonlord Placidusax de Elden Ring va más allá al usar garras luminosas para infligir grandes cantidades de daño. Todos los dragones antiguos de Elden Ring son capaces de manifestar rayos en un área extensa.

Por otro lado, las variantes modernas de dragones en Elden Ring no tienen tales habilidades para manejar el rayo como arma, ya que dependen de otros elementos como el fuego, Scarlet Rot o Glintstone. Estos dragones modernos de Elden Ring también carecen de cuerpos con escamas de piedra, ya que están hechos de carne, lo que los hace más débiles que los antiguos.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

