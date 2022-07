Elden Ring: Jugadores 'inocentes' siguen siendo víctimas de los abrazos de Fia

ER: Jugadores 'inocentes' siguen siendo víctimas de los abrazos de Fia

Cuatro meses después del lanzamiento, los jugadores de Elden Ring siguen maldiciendo por error a su personaje al aceptar abrazos.

En caso de que no lo supieras, hay un personaje desprevenido llamado Fia en el área central principal de Elden Ring.

El personaje se ofrece a abrazar y consolar al personaje del jugador, y si acepta, en realidad se verá afectado por un estado que disminuye temporalmente su salud general.

Jugadores novatos siguen cediendo a los abrazos de Fia.

Parece que algunos jugadores aún no se han dado cuenta de que esto realmente sucede.

Jugadores novatos de Elden Ring siguen cayendo con Fia

Justo ayer, en el subreddit de Elden Ring, por ejemplo, un jugador publicó una publicación de preguntas, preguntando a los jugadores si podían ayudar a identificar una marca extraña que había aparecido en su HUD de la nada.

Otros rápidamente les hacen saber que sí, que en realidad es una maldición provocada por abrazar a Fia.

Algunos burlonamente regañaron al jugador en cuestión por estar demasiado ansioso por los abrazos, mientras que otros los reprendieron por hacer una pregunta ampliamente conocida (los moderadores del subreddit aparentemente se pusieron del lado del último grupo, eliminando la publicación original en cuestión).

Por lo que vale, también ha habido publicaciones similares como esta en las últimas en el subreddit de Elden Ring, pero todas han tenido un destino similar bajo la atenta mirada de los moderadores.

Por lo tanto, no se trata solo de que un jugador esté un poco atrasado con Fia, sino de muchos. Bueno, tal vez no deberíamos ser demasiado duros con los recién llegados al juego de rol masivo de mundo abierto de FromSoftware, y finalmente dedicarle tiempo después del lanzamiento.

