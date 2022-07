Elden Ring: Jugadores apenas están descubriendo la invocación secreta de Melina

ER: Jugadores apenas están descubriendo la invocación secreta de Melina

Algunos jugadores de Elden Ring acaban de descubrir la invocación de Melina para una pelea de jefes después de cientos de horas.

Justo hoy, el 13 de julio, una publicación apareció en el subreddit de Elden Ring.

En el titular, el autor de la publicación acaba de tropezar con la invocación de Melina para ayudarlos en la pelea del jefe Morgott en Elden Ring.

Algunos jugadores apenas han descubierto que se puede invocar a Melina.

Y no están solos en este nuevo descubrimiento. Resulta que muchos otros también estaban en la oscuridad acerca de reclutar al NPC basado en la historia para ayudarlos contra el imponente Morgott para el enfrentamiento del jefe, si examinas la extensa sección de comentarios debajo de la publicación original.

Jugadores pasan por alto invocación en Elden Ring

Es fácil ver por qué tu jugador típico de Elden Ring pasaría por alto completamente a Melina como una invocación fuera de la arena del jefe de Morgott.

Para que la señal de invocación aparezca allí en primer lugar, debes avanzar en toda la línea de búsqueda de Melina, lo que implica hablar con ella en cuatro lugares distintos en todo el mundo exterior masivo.

Si no encuentra ni uno solo de estos puntos de conversación, no podrá avanzar en la línea de búsqueda de Melina y, por lo tanto, eliminará la opción de convocarla como aliada en esta pelea.

Teniendo en cuenta la naturaleza gigantesca de Elden Ring, es realmente fácil perderse por completo las cosas que otras personas dan por sentado como conocimiento común.

