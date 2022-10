Elden Ring: Jugador vence al Ave de la Muerte de un solo golpe con este build

ER: Jugador vence al Ave de la Muerte de un solo golpe con este build

Entres los jefes más formidables de Elden Ring se encuentran en primer lugar por supuesto Malenia y los que constituyen el camino hacia el final, sin embargo tampoco podemos olvidar al Ave de la Muerte que con su velocidad y ataque congelante le ha dado un dolor de cabeza a más de un jugador.

Siguiendo la tendencia producto de una comunidad fuerte y cada vez más dedicada al título de From Software, firme candidato al Juego del Año este 2022, tenemos un jugador más que realizó un build y buffs que le permitieron acabar con la amenaza del Ave de la Muerte de un solo golpe.

Uno de los jefes más difíciles del soulslike fue derrotado de un solo golpe.

La proeza anterior lograda por otro jugador era de vender al imponente jefe del juego soulslike de dos golpes, lo cual motivó a Flint_Vorselon a preparase para intentar superarlo lo cual realizó documentando su hazaña para compartirla en los foros de la comunidad de Elden Ring en Reddit.

Jugador de Elden Ring vence a jefe de un golpe al estilo de Let Me Solo Her

El build del jugador de Elden Ring tiene una apariencia al más puro estilo del famoso Let Me Solo Her pues es un personaje casi desnudo pero que aprovechó poderosas bonificaciones para incrementar su poder: los encantamientos Golden Vow y Howl of Shabriri.

Flint_Vorselon utilizó también la Espada Inseparable con su Fe al máximo así como una serie de otros buffs documentados en los foros de Reddit. Tras todo esto el jugador logró hacer un devastador ataque de un total de 22,140 puntos de daño acabando con el Ave de la Muerte de un golpe.

