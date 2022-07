Elden Ring: Jugador intenta a matar varios enemigos pero sale terriblemente mal

ER: Jugador intenta a matar varios enemigos pero sale terriblemente mal

Elden Ring es el juego con mejores críticas y más vendido de 2022 hasta el momento y continúa encabezando las listas de ventas meses después del lanzamiento.

Como resultado de su éxito, Elden Ring superó las ventas de Call of Duty: Vanguard en los EE. UU., y probablemente terminará siendo el juego más vendido del año.

Cuenta con un mundo abierto masivo con una cantidad increíble de enemigos variados.

Algunos tipos de enemigos tienen versiones alternativas que vienen con una diferencia significativa, lo que anima aún más a los jugadores a probar nuevas estrategias.

El hechizo Starcaller Cry es poderoso pero debe usarse solo con ciertos tipos de enemigos.

Además, los usuarios a menudo se enfrentarán a múltiples enemigos en un momento dado, y Elden Ring recompensa a los jugadores que son pacientes y calculados.

Por otro lado, puede castigar severamente a los jugadores que intentan tomar una salida fácil, y un video compartido recientemente ejemplifica esta creencia.

Jugador documenta su encuentro con múltiples enemigos en Elden Ring

Un usuario de Reddit llamado TundraCrisp ha compartido un clip de ellos tratando de luchar contra múltiples enemigos en una de las regiones subterráneas de Elden Ring.

Este encuentro tiene lugar en Nokron, un área opcional que los jugadores desbloquean después de vencer a Radahn en Caelid.

TundraCrisp ve varios Silver Tears en unas escaleras y usa la habilidad única Starcaller Cry en un intento de derrotarlos.

Sin embargo, estos enemigos resultan ser Electric Silver Tears, que explotan al morir, en lugar de la variante normal.

La habilidad Starcaller Cry acerca a todos los enemigos antes de infligir un daño de área de efecto masivo.

Como resultado, TundraCrisp vence a todos los Electric Silver Tears pero queda atrapado entre ellos antes de que exploten en un estallido de electricidad.

El jugador intenta en vano hacer una tirada de pánico y es arrojado hacia la pantalla debido a la explosión.

Más adelante en los comentarios, TundraCrisp menciona que no fueron demasiado lejos y no sufrieron ningún daño adicional por la explosión.

Starcaller Cry es la habilidad única de Starscourge Greatsword y los jugadores pueden obtener esta arma intercambiando Radahn's Remembrance en Roundtable Hold.

De lo contrario, los fanáticos pueden optar por el Lion Greatbow o elegir duplicar el Remembrance en un Walking Mausoleum para obtener ambos. Por supuesto, consumirlo para ganar una cantidad considerable de Runas también es una opción.

Muchos en los comentarios elogian el corte perfecto al final, y uno lo compara con las películas navideñas más taquilleras.

Un usuario afirma que TundraCrisp fue víctima de su propio éxito, mientras que otro menciona que es una estrategia clásica de FromSoftware construir el ego de un jugador solo para destruirlo en segundos.

Debido a este encuentro memorable, TundraCrisp probablemente nunca olvidará que algunas Lágrimas plateadas explotan al morir cada vez que exploran las áreas subterráneas profundas de Elden Ring.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

