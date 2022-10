Elden Ring: George R. R. Martin no ha jugado su historia por retraso en libro

ER: George R. R. Martin no ha jugado su historia por retraso en libro

A una semana de la emisión del final de la primera temporada de House of the Dragon el escritor George R. R. Martin ha realizado un circuito de entrevistas tomándose el tiempo en una para hablar sobre la historia que escribió para Elden Ring.

Y es que pese a su éxito y ser incluso considerado para el título de Juego del Año 2022 el autor de la saga de Canción de Hielo y Fuego reveló que no ha tenido tiempo de jugar el título para el que FromSoftware lo contactó encargándole el desarrollo de la historia.

El aclamado autor no ha podido disfrutar de su historia para el juego de FromSoftware.

Fue durante una entrevista del programa The Late Show with Stephen Colbert que el autor habló más a fondo sobre su colaboración en el desarrollo del exitoso Soulslike así como detalles respecto a la historia que FromSoftware le pidio contar.

La historia de George R. R. Martin para Elden Ring

Curiosamente el autor comenzó asegurando a Colbert que cuando FromSoftware lo contactó nunca pensó que trabajar en un videojuego llevaría el mismo tiempo que una película además de señalar que trabajó en la historia de Elden Ring hace mucho.

Entre los detalles de la historia que señaló fue que el estudio le pidio girar la trama en torno a un mundo que había sido destruido mucho antes, es decir aunque el juego ocurre en el presente la trama establecida por Martin habla del mundo que fue destruido hace 5,000 años.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.