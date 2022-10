Elden Ring: Esto pasa cuando pierdes la conexión en medio de una batalla

ER: Esto pasa cuando pierdes la conexión en medio de una batalla

En medio de una crítica batalla con Radagon un jugador tuvo la peor de las suertes que acechan en Elden Ring: Perder la conexión a los servidores del juego de FromSoftware, sin duda uno de los miedos más comunes entre los jugadores actuales.

Y es que desde generaciones anteriores son cada vez más los títulos y plataformas que requieren de una conexión estable y permanente a los servidores para poder jugarlos. Es así que problemas de conexión implican hasta la posibilidad de perder el progreso de una partida.

Los juegos que requieren de una conexión permanente tienen el riesgo de fallar y sacar a los jugadores de batallas en cualquier momento.

El juego de FromSoftware es además, en la tradición de los Soulslike, un título donde los impresionantes jefes requieren la máxima concentración de los jugadores por lo que es entendible el nivel de frustración que pueden experimentar cuando se pierde la conexión repentinamente durante un momento crítico.

Jugador comparte momento en que pierde conexión en Elden Ring

El ejemplo más reciente de este riesgo de los títulos modernos en vitalizarse ha sido un jugador que perdió la conexión a los servidores de Elden Ring súbitamente y en medio de una dura batalla con uno de los más populares jefes: Radagon.

Así le ocurrió al usuario de Reddit Urgent_asap quien compartió en la comunidad de foros el desafortunado momento en que su ardua batalla contra Radagon había dado paso a una gran victoria la cual fue cruelmente interrumpida por el mensaje de advertencia de desconexión a los servidores de Elden Ring.

Este y otros casos han llevado a que la comunidad pida una solución a los desarrolladores de FromSoftware. ¿Te ha ocurrido esta mala jugada? Déjanos saber en los comentarios.

