Elden Ring: Esto es lo que queremos de un DLC

ER: Esto es lo que queremos de un DLC

Hemos jugado muchísimo a Elden Ring en los últimos tres meses. ¿Pero demasiado? Teniendo en cuenta que ahora estamos soñando con lo que FromSoftware puede agregar a Lands Between, puede que no exista tal cosa.

Todavía espero que FromSoftware planee parchear los problemas de rendimiento de la PC de Elden Ring, pero también estoy pensando más adelante en cómo se verá el DLC inevitable de Elden Ring.

Digo inevitable porque ese es el precedente que FromSoftware ha sentado en los últimos años. Dark Souls recibió una gran expansión DLC, Artorias of the Abyss, 11 meses después de su lanzamiento.

Dark Souls 2 recibió un trío de expansiones solo unos meses después del lanzamiento, mientras que las dos expansiones de Dark Souls 3 estaban más dispersas y aterrizaron siete meses y un año después.

Esto es lo que quisiéramos ver en el esperado DLC del Soulslike.

Incluso Sekiro obtuvo una actualización DLC gratuita un año después del lanzamiento, aunque no agregó una nueva área para jugar.

FromSoftware nunca ha hecho un juego tan grande como Elden Ring, o uno con su estructura de mundo abierto, por lo que las posibilidades de una expansión parecen estar abiertas.

¿Seguirá From lanzando más parches incrementales, ampliando las historias de NPC y agregando características de calidad de vida? ¿Deberíamos esperar mazmorras y jefes heredados completamente nuevos, o adiciones al mapa mundial existente?

No lo sabemos Pero tenemos solicitudes.

Más Miquella. Es la respuesta obvia dado lo que los mineros de datos de Elden Ring encontraron poco después del lanzamiento del juego, pero sigue siendo mi respuesta: denme más Miquella.

Miquella, hermano del jefe más infame del juego, es una figura influyente en la historia de Elden Ring que en realidad no aparece.

Hay un evento tardío del juego que lo vincula, pero pase lo que pase, su historia parece estar incompleta.

Los mineros de datos desenterraron una línea de búsqueda completa sin usar que involucra sueños y St. Trina. St. Trina es en realidad Miquella si lee entre líneas todas las descripciones de los elementos asociados.

Eso, junto con la Runa de la abundancia no utilizada, sugiere que podría haber una zona de ensueño a la que podríamos viajar (piense en el mundo pintado de Dark Souls) y encontrar la Gran Runa que falta.

Nokron y Nokstella son absolutamente hermosos. Imagine la visión de FromSoftware de un lugar que literalmente cambia alrededor de la realidad. Sí, por favor.

Más de lo que queremos ver en el DLC de Elden Ring

Un nuevo mapa, más katanas tontas. Estoy imaginando en Elden Ring algo similar a cómo funciona el underground ahora.

Una ruta para lograr esto podría ser una tierra de sueños como sugiere Tyler, a la que se accede a través de *Spoilers* La ubicación física de Miquella en el juego.

También podría obtener ese dulce patetismo hablando con una proyección mental de Miquella en su mejor momento, contrastando su estado actual y marchito.

Simplemente no sería FromSoft sin el horrible horror corporal infligido a una belleza universalmente amada, oh no, es otra referencia a Berserk.

Los DLC de FromSoft tienen la reputación de ocultar las mejores y más divertidas armas, como Majestic Greatsword, pero no estoy aquí para hablar de armas en general, estoy aquí para hablar de katanas.

Mi tonto chico shinobi de la tierra de las cañas exige más katanas raras y únicas para descubrir y doble empuñadura, y solo espero que FromSoft no haya gastado su presupuesto de creatividad de katana en Moonveil y Rivers of Blood.

Las expansiones anteriores nos dieron líderes mundiales como Rakuyo de Bloodborne y Frayed Blade de DS3, y quiero más.

¿Tienes un problema con las katanas? Tengo un Transient Moonlight para ti, amigo.

Más frascos, por favor. No sé acerca de los planes DLC de Elden Ring de FromSoftware, pero sé lo que quiero, y eso es más de esa gente ridícula del tarro. ¿Cuál es su trato? ¿Están llenos de vino o de sangre?

¿Por qué algunos de ellos quieren aplastarme? Estas preguntas solo pueden responderse a mi satisfacción si se me permite ser el frasco.

Sí, quiero rodar por las Tierras Intermedias como un rotundo receptáculo de sospechosos líquidos rojos.

Quiero conocer a todos en Jarburg por su nombre. Quiero poner un frasco en el Trono de Elden. ¿Tal vez pueda conseguir una versión jar de Torrent para montar?

La forma más sensata para que FromSoftware haga realidad mi sueño es poniendo a Jar Bairn en el papel de héroe.

Inspirado por las hazañas de Alejandro, emprende su propia aventura. En lugar de runas, le da jugo a los enemigos, sorbiendo sus deliciosas entrañas y haciéndose más grande y más fuerte con cada nivel.

Al final, es un frasco del tamaño de Radahn, lleno hasta el borde de bilis y sangre y cualquier otra cosa que haya consumido de sus enemigos caídos. ¡Intenta no derramar nada, Jar Bairn!

Solo dénme respuestas. Sinceramente, tengo tantas preguntas sin respuesta que no sé por dónde empezar.

La elección obvia sería la Noche de los Cuchillos Negros. Quiero decir, ¿qué sucedió realmente y por qué?

El juego sugiere que Marika lo instigó, con la ayuda de Ranni y Rykard, pero si es así, ¿por qué se apuntó a Godwyn? ¿Él también estaba metido en eso?

Al igual que Tyler, también quiero saber más sobre Miquella. Para un personaje que está muy ausente del juego principal, a menos que cuentes su brazo en esa escena, parece tener mucho más en juego de lo que nos hemos dado cuenta.

Tal vez lleguemos a ver el Haligtree antes de que todo se fuera a la mierda cuando lo secuestraron. Y luego están las Ciudades Eternas y Farum Azula.

Esas áreas son tan alucinantes cuando las descubres por primera vez que me encantaría saber más sobre la historia detrás de ellas y qué es exactamente lo que las llevó a su caída final.

Entonces, sí, tres o cuatro DLC decentes, por favor, Sr. Miyazaki. Realmente no me importa cuáles son los jefes, siempre que estén acompañados de algunas respuestas.

El regreso de los Pactos. Es probable que esto sea una modificación demasiado grande, pero realmente me perdí la estructura más definida de los convenios de Dark Souls en Elden Ring.

Aliarse con Sun Bros o Gravelords le dio a las invasiones y duelos multijugador más propósito, y los elementos únicos para cada pacto ofrecieron otro objetivo divertido para trabajar.

Puedes apostar tu trasero a que gané suficientes medallas de Luz Solar para conseguir esa Gran Lanza Relámpago. Realmente siento su ausencia en Elden Ring, incluso si los NPC todavía ofrecen una aproximación menos formal del sistema del antiguo pacto.

La teoría popular es que los tres coliseos esparcidos por el mapa de Elden Ring se convertirán en arenas PvP en una actualización futura, por lo que espero que puedan regresar.

Elden Ring es un juego en el que la gente jugará multijugador durante mucho tiempo; los convenios les darían a ambos más objetivos para lograr y una identidad más fuerte a la que aferrarse cuando vayan a invadir.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como que FromSoftware hizo que las peleas de jefes tengan menos emboscadas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.