Elden Ring: El jefe más difícil solía ser aún más difícil

ER: El jefe más difícil solía ser aún más difícil

Los mineros de datos de Elden Ring recurren cada vez más a la versión 1.0 previa al parche del juego en busca de los secretos de desarrollo de FromSoftware.

A principios de este mes, el minero de datos kotn3l descubrió una versión de la megajefa secreta Malenia que es más agresiva, bloquea mejor tus ataques y tiene una segunda variación de su movimiento característico.

Ámala u ódiala (¡la amo!) Malenia es sin duda uno de los jefes más difíciles de aparecer en un juego de FromSoft.

Malenia era aún más difícil en el soulslike.

Es una maestra espadachín, con ataques rápidos y variados, sanación vampírica al golpear, una segunda barra de salud y el ataque de ráfaga samurái de anime legendariamente difícil de evitar, Waterfowl Dance.

Creo que me tomó tantos intentos como el retorcido Huérfano de Kos de Bloodborne, pero se condensó en el lapso de unos pocos días en lugar de semanas. La mayoría de esos intentos terminaron contra Waterfowl Dance.

Más secretos revelados de Malenia en Elden Ring

La investigación de Kotn3l reveló que la habilidad máxima del jefe de Elden Ring parece haberse llamado originalmente "Malenia's Blade", dado que así es como se menciona en la descripción del elemento 1.0 de la espada de Malenia.

En la versión 1.0, tiene un segundo ataque de ráfaga en movimiento que recorre menos distancia y no tiene pausas largas.

Dada su calidad rítmica y danzante, kotn3l supone que esta era la Danza de las Aves Acuáticas original, con el corredor que conocemos y amamos siendo Malenia's Blade.

En las versiones posteriores a la 1.0 de la pelea, la salud de Malenia debe reducirse al 80% para que pueda comenzar a usar su ataque de ráfaga.

Aquí, ella no tiene tal restricción, y como sus dos habilidades de ráfaga diferentes tienen tiempos de reutilización separados, puede usarlas consecutivamente desde el inicio de la pelea.

También es más hábil para bloquear ataques, perseguirá a los jugadores de manera más agresiva en su primera fase y lanza su ataque Scarlet Aeonia con más frecuencia en la segunda.

Me encanta la animación utilizada para Waterfowl Dance 1.0: se siente más arraigada, algo más cercana a una técnica de duelo que a un hechizo sobrehumano, pero puedo ver fácilmente por qué se cortó.

Dos súper movimientos de ráfaga de anime podrían "diluir la marca" un poco, y de los dos, Malenia's Blade es mucho más especial.

Parece que kotn3l es capaz de superar con bastante facilidad el ataque de corte en su video, lo que contrasta con el dominio de correr, esquivar y medir el tiempo exigido por Blade/pos-1.0 Waterfowl de Malenia.

En cuanto a los otros cambios, la agresión aumentada, el spam de Scarlet Aeonia y la falta de un umbral de HP parecen haber sido frustrantes, incluso para Let Me Solo Her del mundo.

Estoy feliz con la Malenia que obtuvimos, mi jefa favorita personal en la serie Souls, pero es genial ver esta versión "en progreso" proporcionada por kotn3l.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.