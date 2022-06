Elden Ring: El Roundtable Hold, explicado

ER: El Roundtable Hold, explicado

En Elden Ring, The Roundtable Hold será una presencia familiar para cualquier Tarnished que explore Lands Between. Es un refugio seguro para que los guerreros cansados de la guerra se detengan y tomen un respiro.

Para mejorar las armas, reunirse con viejos amigos e intercambiar perlas de sabiduría. Para muchos, será recordado con cariño como un punto de control similar al Santuario Firelink en la serie Dark Souls.

Si bien el ambiente cálido puede parecer acogedor al principio, una mirada más profunda al extraño lugar revela verdades más siniestras.

Lo primero que notarán los jugadores es que solo se puede acceder a Roundtable Hold viajando rápido.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el Rountable Hold del soulslike.

Es casi como si se asentara en un reino paralelo a las Tierras Intermedias. Un reino que solo podría ser creado por el poder de un Dios exterior.

Antes de sumergirnos en la intromisión de los dioses exteriores, primero tengamos una buena idea de qué es exactamente Roundtable Hold.

Un buen lugar para comenzar es identificar dónde está exactamente el lugar. Esta es una especie de pregunta engañosa porque Roundtable Hold en realidad ocupa espacio en dos áreas de Elden Ring.

El primero es su ubicación física en el mundo. Una vez que Tarnished llega a Leyndell, Royal Capital, un poco de exploración puede descubrir muchos secretos interesantes.

Uno de esos secretos es una réplica exacta de Roundtable Hold, sin NPC y el gigante Site of Grace en el centro.

Así que sabemos que el Bastión de mesa redonda que visitamos es una copia de esta versión física, aunque está completamente separado del Bastión que frecuentamos.

Esto significa que nuestro Fuerte se encuentra en algún lugar inaccesible fuera de la teletransportación. Esto deja muchas opciones sobre dónde podría estar exactamente la bodega.

Exploremos algunas teorías. Una opción es que se asiente en un espacio extradimensional. Parece que estos espacios existen en el juego, ya que la única forma de acceder al Palacio Moghwyn es teletransportarse a él.

Dicho esto, esto es poco probable, ya que todos los demás espacios del juego, desde el Haligtree de Miquella hasta Farum Azula, son accesibles para el jugador en el mismo plano de existencia.

Es más probable que Mogh se haya enterrado en un gran sistema de cuevas en algún lugar y haya sellado todas las entradas hasta que esté listo para salir.

El Roundtable Hold también podría tomar una página del libro de Bloodborne, y podría existir en la conciencia de los seres de las Tierras Intermedias.

Sabemos que existen espacios como Hunter's Dream, ya que el jugador puede ingresar a los sueños de Fia al final de su búsqueda para luchar contra un jefe. Un concepto interesante pero también poco probable.

Suponemos que este viaje onírico es la primera vez que la técnica aparece en The Lands Between, ya que Fia es la primera persona en encontrar al Príncipe de la Muerte desde su fallecimiento.

Seguramente no es lo suficientemente refinado como para hacer un espacio liminal tan detallado. También sabemos que este no puede ser el caso porque Hold reacciona a las acciones del jugador en el supramundo.

Específicamente, cuando el Erdtree arde, el jugador encontrará el Roundtable Hold en llamas. Esto significa que el Fuerte está intrínsecamente conectado al Erdtree.

No solo eso, sino que Roundtable Hold podría existir dentro del mismo Erdtree. Dónde exactamente, ya sea en las ramas o en el centro del tronco, no lo sabemos, pero el hecho de que no sepamos su ubicación exacta tiene sentido por las razones que veremos más adelante.

Esta ubicación también explicaría por qué el Sitio de Gracia dentro de la Fortaleza es tan enorme: está lo más cerca posible de su fuente de energía.

¿Cuál es el propósito del Roundtable Hold en Elden Ring?

Este es un tema muy debatido, ya que nadie sale directamente y lo dice en Elden Ring. De hecho, la gran mayoría de los NPC simplemente ignoran la existencia de Hold y lo toman por lo que es:

Un lugar seguro para colgar el sombrero al final de un largo viaje. Dicho esto, quedan muchas migas de pan en todo el mundo para que el jugador las recoja.

Primero, comencemos con lo obvio. El Roundtable Hold es una construcción de The Greater Will, y lo controla. Esta es una deducción bastante obvia ya que los Dos Dedos hacen de esta su base de operaciones.

Para aquellos de ustedes que no saben, los Dos Dedos son la encarnación física de La Gran Voluntad y pueden hablarle directamente. Esencialmente, el Fuerte es un lugar para que los mejores guerreros de las Tierras Intermedias se reúnan bajo un mismo techo.

La pregunta que probablemente te estés haciendo ahora es: ¿Por qué la Gran Voluntad reuniría a todos en el mundo que tienen el potencial de quemar este árbol?

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como que el jefe Morgott tuvo un cambio extraño en el último parche.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.