Elden Ring: ¿Dónde obtener Lucidity?

ER: ¿Dónde obtener Lucidity?

Elden Ring está plagado de efectos de estado que pueden causar estragos en tu personaje y provocar algunas muertes desafortunadas.

Es por eso que siempre es inteligente llevar artículos y equipar hechizos que puedan curar esas dolencias.

Lucidity es uno de esos hechizos del juego de FromSoftware que está hecho para curar los efectos de estado, y en esta guía, te diremos dónde puede redondearlo.

Lucidity es un hechizo que requiere 17 de Inteligencia para lanzarlo. Alivia la acumulación de efectos de estado Locura y Sueño.

Así es como puedes obtener Lucidty en el juego de FromSoftware.

La descripción del artículo de Lucidity dice:

Una de las hechicerías de la familia real caria. Alivia la acumulación de sueño y locura. Este hechizo se puede lanzar mientras está en movimiento. Los caballeros carios nunca titubean.

Dónde encontrar Lucidity en Elden Ring

Lucidity se puede obtener en Elden Ring al derrotar a la preceptora Miriam dentro de la Sala de estudio Carian en Liurnia of the Lakes, pero solo después de que se haya invertido.

Si no estás seguro de cómo invertir la sala de estudio, deberás seguir nuestra Guía de búsqueda de Ranni the Witch hasta que llegues al punto en que tengas en tus manos la estatua invertida de Carian.

Lleva la estatua invertida de Carian a la Sala de estudio de Carian y colócala en el escritorio en el medio de la sala principal.

Esto invertirá toda la sala de estudio y hará que puedas acceder a sus secretos.

Después de caminar por la abertura cercana, te encontrarás con la preceptora Miriam. Es un enemigo poderoso con el que lidiar, ya que puede dispararte algo de magia que te hará mucho daño.

Debido a los otros enemigos dispersos por el área que te causarán problemas durante la pelea, intenta simplemente quedarte atrás y dañarla desde el alcance. Cuando finalmente caiga, obtendrás Lucidity por tus esfuerzos.

