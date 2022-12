Elden Ring: Dónde encontrar la llama del dios caído

ER: Dónde encontrar la llama del dios caído

Los encantamientos de Elden Ring ahora son el hogar de lo que alguna vez fueron piromancias en juegos anteriores. Estas habilidades escalan a partir de tu fe y causan grandes cantidades de daño de fuego a tu enemigo. Como era de esperar del fuego, puede dejar el área afectada ardiendo, dañando aún más a su objetivo inicial y a sus desafortunados amigos que siguen sus pasos.

Si bien muchos encantamientos sobresalen en sus capacidades de apoyo, la llama del dios caído es un excelente ejemplo de cómo usar tus estadísticas de fe para destruir a tus enemigos con fuego.

Aquí es donde podrás encontrar el hechizo de la llama del dios caído.

Este encantamiento requiere un poco de fe, pero se puede obtener al principio del juego y puede dominar a los jefes anteriores si se usa correctamente.

Dónde encontrar la llama del dios caído en Elden Ring

El hechizo de la llama del dios caído es soltado por Adan, Thief of Fire después de que lo derrotes en Elden Ring. Para encontrarlo, dirígete a Liurnia Of The Lakes y dirígete al sitio de gracia de Scenic Isle. Desde aquí, dirígete hacia el sur hasta que vuelvas a tierra y sigue el camino hacia el sureste. Eventualmente llegarás a Malefactor's Evergaol, y entrar en Evergaol desencadenará la pelea del jefe con Adan.

Tu lucha contra Adan será uno a uno, ya que no puedes convocar aliados ni generar cenizas espirituales. Fiel a su nombre, Adan usará principalmente ataques de fuego a distancia y atacará con su arma principal si te acercas demasiado. Adan está en esta prisión por robar la Llama del Dios Caído y la usará cada vez que pueda mientras lucha contra ti. Tenga cuidado con el orbe de fuego que se mueve lentamente cuando lo lanza. Acercarse para desencadenar su explosión y luego esquivarlo lo eliminará y le permitirá escapar sin rasguños si se sincroniza correctamente. Tenga cuidado con las áreas en las que acaba de explotar el fuego, ya que ahora se quemarán y lo dañarán por cada segundo que permanezca dentro. Después de derrotar a Adan, obtendrás la llama del dios caído.

Flame Of The Fell God requiere 41 de fe para memorizar y costará 34 FP para lanzar. Este conjuro también ocupará dos ranuras de memoria. Este encantamiento tiene un tiempo de lanzamiento un poco más largo en comparación con otros encantamientos de lanzamiento de fuego. Lanza una orden de fuego de movimiento lento que seguirá brevemente a tu enemigo antes de explotar. El área debajo de la explosión quedará en llamas, dañando a los enemigos dentro de ella.

Este puede no ser tan rentable en comparación con otros encantamientos. Se puede esquivar fácilmente, pero el fuego persistente puede ser muy útil en las peleas en áreas cercanas. Esta también es una opción decente para PVP, ya que el fuego ayudará a acorralar a tus enemigos lejos de diferentes áreas y te mantendrá a cargo de la batalla. Este encantamiento también es una excelente opción para los enemigos que se mueven más lentamente y que no pueden esquivarlo.

