Elden Ring: ¿Cuál es el hacha más poderosa?

Mientras algunos jugadores se enfrentan a los desafíos más imposibles en "Elden Ring" y crean leyendas en el proceso, también se esfuerzan por encontrar las mejores construcciones para llevar a sus personajes a través de Lands Between sin problemas, especialmente al completar New Game Plus.

Aquellos que buscan convertirse en arqueros usando el arco más poderoso del juego o en guerreros usando la gran espada curvada más mortífera no lo pasarán tan mal como los aspirantes a vikingos en "Elden Ring". Las hachas no están exactamente en un buen lugar en comparación con las otras opciones cuerpo a cuerpo con una sola mano del juego, pero aún hay esperanza con la elección correcta y los preparativos adecuados. Aquí está todo lo que los jugadores necesitan saber sobre el uso del hacha de hielo , así como dónde se puede encontrar el hacha.

El hacha de hielo tiene una habilidad de arma escalofriante

Las fortalezas del Icerind Hatchet no radican en su capacidad de poder bruto, sino en la versatilidad que ofrece el arma. Los jugadores pueden elegir empuñar el hacha en una postura de poder usando ambas manos o junto a un escudo, todo mientras reciben muchos de los beneficios del arma. En particular, el Icerind Hatchet está en deuda con una habilidad de arma llamada Hoarfrost Stomp , y demostrará ser una de las habilidades más utilizadas por los jugadores mientras empuñan el hacha.

Hoarfrost Stomp es una habilidad que envía una ola de cristales helados por el suelo y hacia los enemigos. El pisotón inicialmente inflige un poco de daño por congelación, pero luego cada cristal de hielo que explota hace aún más . Los jugadores encontrarán que la habilidad les permite usar rápidamente el efecto de congelación para eliminar trozos de salud del enemigo y aturdirlos en seco.

Los jugadores podrán construir como mejor les parezca usando Icerind Hatchet, ya que los requisitos para empuñar el hacha son un escaso 11 de fuerza y 16 de destreza. Dicho esto, el arma se beneficia de algunos talismanes selectos. El Shard of Alexander aumentará el daño de Hoarfrost Stomp y el Carian Filigreed Crest disminuirá la cantidad de FP requerida para usar la habilidad.

Cómo conseguir el hacha de hielo en Elden Ring

Afortunadamente, encontrar el Icerind Hatchet es tan fácil como usar, y los jugadores pueden obtener el arma bastante temprano durante su juego. El Hacha de Hielo se encuentra en Liurnia de los Lagos , dentro del Barrio de los Templos. Si los jugadores se teletransportan al Sitio de la Gracia del Barrio del Templo y se dirigen al centro de las ruinas en ruinas que conforman el área pequeña, pueden encontrar un cofre que contiene el hacha en una de las torres medio destruidas.

Lee masUna vez en la mano, los jugadores querrán asegurarse de actualizar Icerind Hatchet con Somber Smithing Stones para aprovechar al máximo su habilidad Hoarfrost Stomp. Además, el arma escala naturalmente con Fuerza y Destreza, lo que significa que cuanto más altas sean esas estadísticas, más daño producirán los ataques del hacha.

Si bien el Icerind Hatchet es excelente por sí solo, lo que realmente hace que esta arma brille es la capacidad de empuñar un escudo, un bastón, un catalizador o incluso otra codiciada arma cuerpo a cuerpo junto con ella. Los jugadores deben jugar para descubrir qué quieren en la otra mano, pero asegúrese de dejar el hacha helada en la derecha para usar Hoarfrost Stomp.

