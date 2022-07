Elden Ring: Conviértete en el próximo maestro fuego de Avatar con este mod

ER: Conviértete en el próximo maestro fuego de Avatar con este mod

El fuego puede ser una de las fuerzas más peligrosas en Elden Ring, pero ahora un nuevo mod de Elden Ring te permite manipular las llamas para tu propio fin con el espíritu del fuego control del popular programa de televisión animado, Avatar: The Last Airbender.

El mod para el juego de rol presenta un conjunto de movimientos completo inspirado en el programa, e incluso incluye la capacidad de generar rayos, algo que generalmente se reserva solo para los usuarios más puros del arte.

El creador Clever describe el mod Elden Ring 'Firebending moveset' como "un tributo a mi programa favorito de la infancia".

El mod incluye un conjunto de movimientos completo de ataques ligeros, pesados, rodantes, de carrera y de salto, así como ataques diseñados para usarse a caballo.

Los jugadores pueden realizar movimientos de fuego de Avatar.

Usar el conjunto de movimientos con una mano le dará a los ataques de tu personaje un mayor alcance, mientras que el conjunto de movimientos con dos manos tiene un enfoque un poco más cuerpo a cuerpo.

Puedes manejar el elemento abrasador de casi todas las formas que puedas imaginar, desde chorros concentrados y latigazos de fuego hasta la capacidad de lanzar bolas de fuego con las manos y los pies, tal como lo hacen los personajes en ATLA.

Una muy buena atención a los detalles para los fanáticos es la forma en que la mayoría de los movimientos se construyen alrededor de movimientos circulares, que replican los movimientos que los maestros fuego tienden a usar en el programa para extraer su poder.

Además, una ceniza de guerra agrega una técnica de fuego control más avanzada de ATLA: la capacidad de crear y canalizar rayos. Puedes traer un rayo de electricidad a tus pies con un chasquido de tus dedos y luego disparar chispas a enemigos distantes.

El escaparate de Clever utiliza el conjunto de herramientas completo para hacer un trabajo rápido de algunos de los jefes de Elden Ring más amenazantes, aunque como resultado hay una advertencia de algunos spoilers menores en la segunda mitad del video a continuación.

En respuesta a un comentario, Clever dice que están trabajando para agregar una opción para cambiar a fuego azul para representar a la Princesa Azula del programa, una maestra fuego que desarrolló su técnica lo suficiente como para manejar llamas aún más calientes.

Mod de Elden Ring hace homenaje a Avatar

Está claro que este mod de Elden Ring fue creado por un fanático con mucha pasión por The Last Airbender, y cualquiera que tenga el programa con cariño en su corazón sin duda disfrutará mucho al replicar los movimientos en Lands Between.

En otras noticias de Elden Ring, dos increíbles carreras del juego de mundo abierto estuvieron entre los aspectos más destacados de Summer Games Done Quick 2022, que acaba de recaudar $3 millones para caridad.

Otro modder decidió recientemente hacer una escena dramática para el peor jefe del juego para que parezca un poco más intimidante.

