Elden Ring: Cómo subir de nivel rápido

ER: Cómo subir de nivel rápido

Elden Ring es el título de FromSoftware más accesible en bastante tiempo, pero aún así, puede ser un desafío serio tanto para los jugadores veteranos como para los nuevos, ya que presenta algunos de los jefes más desafiantes diseñados en un juego de FromSoftware hasta la fecha.

Debido a esto, es importante buscar cualquier ventaja que pueda encontrar para las duras batallas que se avecinan.

Si bien siempre tiene la opción de ir a moler en áreas de nivel inferior, eso llevará años y no tiene tiempo ilimitado.

En esta guía, encontrarás tres métodos para la adquisición de runas: cultivo de runas menores, un gran aumento de runas único y cultivo de runas principales, todos accesibles bastante temprano en el juego.

Primero: Adquirir Gold Scarab Talisman. Para cualquier persona interesada en subir de nivel rápidamente, lo primero que debe hacer es priorizar obtener el Gold Scarab Talisman.

Este Talismán otorgará una bonificación del 20% a todas las adquisiciones de Runas. Encontrarás el Gold Scarab en una mazmorra menor bastante escondida en Caelid. La entrada a la mazmorra menor de la Cueva Abandonada se encuentra muy por encima de la trinchera que se extiende hacia el norte desde el Pantano de Aeonia.

Acercándose desde el oeste, encontrará un lío de raíces y ramas que atraviesan la trinchera. Si navega con éxito hacia el otro lado (y evita a los perros gigantes en el camino), llegará a la entrada de la cueva abandonada de manera segura. Si se acerca desde el lado este, puede descender a la repisa, pero es un poco más difícil reconocer a dónde ir.

En la mazmorra menor de Abandoned Cave, obtendrás el Gold Scarab Talisman después de derrotar a un par de jefes de Cleanrot Knight. Esta pelea puede ser bastante difícil, especialmente si está tratando de recolectar el Gold Scarab temprano, por lo que podría considerar alguna cooperación alegre.

Asegúrate de ir preparado para lidiar con Scarlet Rot. Está en todas partes. Puede comprar tres bolos de conservación de un comerciante cercano encontrado por el Extraviado del sitio de gracia Caelid Highway North, ubicado cerca de la costa occidental del Pantano de Aeonia.

Con estos métodos podrás subir de nivel rápido en el juego FromSoftware.

Método 1: Milicianos vulgares en Dragonbarrow. Si está interesado en una ubicación de cultivo de runas decente, pero no está interesado en volverse demasiado nivelado, cazar a los milicianos vulgares alrededor del Bestial Sanctum en Caelid's Dragonbarrow es una excelente opción.

Los Milicianos vulgares arrojan entre 1000 y 1300 runas cada uno, y están tan dispersos que normalmente puedes enfrentarte a ellos de uno en uno.

Para llegar al Bestial Sanctum al principio del juego, querrás viajar a la Tercera Iglesia de Marika en Limgrave.

Al noreste de la Tercera Iglesia de Marika, encontrarás un pequeño teletransportador escondido en los arbustos al borde del agua.

Este teletransportador te transportará a Bestial Sanctum en Caelid.

Tome el sitio de gracia Bestial Sanctum, luego viaje hacia el sur hasta el sitio de gracia Farum Greatbridge. Aparecerá un dragón en el puente, pero no es necesario que te enfrentes a él.

Querrás montar a lo largo de la carretera y el campo circundante entre el sitio de gracia de Farum Greatbridge y el Bestial Sanctum, eliminando a cualquier Vulgar Militiamen solo.

Estos enemigos golpean bastante fuerte, especialmente si estás cultivando Runas en un nivel inferior, pero también se tambalean fácilmente y son fáciles de matar si te acercas sigilosamente para un ataque crítico. Esta ubicación de cultivo de runas es ideal para cuando estás cerca de subir de nivel y solo quieres agregar algunos miles más.

Tenga cuidado al navegar por esta área; Black Blade Kindred protege la entrada a Bestial Sanctum, y puede ser todo un desafío incluso en los niveles más altos.

Sin embargo, su rango de aggro es bastante pequeño, por lo que si puede mantener sus actividades entre la entrada de Bestial Sanctum y el sitio de gracia de Farum Greatbridge, tendrá rienda suelta para cazar Vulgar Militiamen.

Método 2: Mata al Dragón anciano Greyoll en Caelid. En lo profundo de la naturaleza de Dragonbarrow en Caelid, a las afueras de Fort Faroth, te encontrarás con una criatura enorme: Elder Dragon Greyoll, la madre de todos los dragones.

Si bien esto se considera un jefe, es muy diferente a cualquier otro jefe en el juego. Se ha vuelto tan envenenada y contaminada por Scarlet Rot que ya no puede moverse.

En lugar de una batalla campal, encontrarás 5 dragones más pequeños patrullando el área frente a ella, protegiéndola de visitantes no deseados (tú). Derrotar a Elder Dragon Greyoll otorgará un solo gran impulso de Runas. Si solo está esperando un impulso de Runa masivo de una sola vez, pero no quiere estar demasiado nivelado, esta es una excelente opción.

Cómo llegar a Elden Dragón Greyoll

Tome el teletransportador en la Tercera Iglesia de Marika en Limgrave hasta Bestial Sanctum, luego siga el camino hacia el sur, pasando por Black Blade Kindred y Dragon en Farum Greatbridge.

Continúe siguiendo el camino que gira hacia el oeste, luego tome la bifurcación hacia el sur y siga este camino hacia el sureste.

Siguiendo este camino, eventualmente te encontrarás con los 5 dragones más pequeños que protegen al enorme Elder Dragon Greyoll.

Continúe pasando junto a ellos y alrededor de Elder Dragon Greyoll para llegar al sitio de gracia de Fort Faroth, ubicado justo detrás de Elder Dragon Greyoll.

El dragón anciano Greyoll tiene una reserva de salud enorme, pero si te colocas detrás de ella, cerca del sitio de gracia de Fort Faroth, puedes atacar la cola de Greyoll con impunidad.

Aunque Elder Dragon Greyoll rugirá, pidiendo ayuda a los dragones más pequeños, su cuerpo es tan grande que los dragones más pequeños no pueden alcanzarte mientras permanezcas detrás de ella.

Derrotar a Elder Dragon Greyoll te recompensará con 50,000 runas, más 3,470 runas adicionales para cada uno de los 5 dragones, lo que te otorgará un total de 67,350 runas. Con el Gold Scarab equipado, deberías ganar alrededor de 80,820 Runas.

Nota: Elder Dragon Greyoll tiene una barra de salud enorme, por lo que llevará mucho tiempo matarla con métodos normales. Un arma con acumulación de pérdida de sangre puede acortar drásticamente la duración de este proceso. Reduvia Dagger se puede adquirir muy temprano en Limgrave, y puede usarlo incluso si no cumple con los requisitos.

Más métodos para subir de nivel rápido en Elden Ring

Método 3: cultivo de runas del Palacio Mohgwyn. Mohgwyn Palace es un área oculta tardía de Elden Ring, y normalmente no lo encontrarías hasta muy tarde en el juego, pero hay una manera de acceder a esta ubicación del juego final bastante temprano.

Es parte de una búsqueda algo complicada con White-Faced Varre. Se necesita algo de trabajo por adelantado para completar su cadena de misiones, pero vale la pena seguir si está interesado en subir de nivel rápidamente.

Puedes ganar fácilmente 2 millones de Runas en una hora si eres determinado y eficiente en este método. Si deseas lograr una construcción de juego final desde el principio en Elden Ring, esta es la forma más rápida de hacerlo.

Línea de búsqueda de Varre de cara blanca

Habla con Varre cara blanca temprano en Limgrave por el sitio de gracia Primeros Pasos.

Derrota a Godrick el Injertado en Stormveil Castle.

Regrese al sitio de gracia de Primeros Pasos y hable con Varre.

Viaja a Roundtable Hold y habla con Finger Reader Enia.

Visite Varre nuevamente, pero ahora en Rose Church en Liurnia of the Lakes, al sur de Raya Lucaria Academy.

Mientras habla con Varre, seleccione "No parecían correctos" cuando se le presente una opción de conversación.

Te dará 5 dedos sangrientos purulentos.

Usa los dedos sangrientos purulentos para invadir los mundos de otros jugadores tres veces. No necesitas derrotar a los jugadores que invades; solo usa los dedos sangrientos purulentos para invadir tres veces.

Regresa a Rose Church y habla con Varre.

Seleccione 'Úngeme' en la opción de conversación.

Él te dará el objeto del Favor del Señor de la Sangre y te ordenará que lo empapes en la sangre de una doncella.

Viaje a la Iglesia de la Inhibición.

Advertencia: serás invadido una vez que llegues a la iglesia. Toma el sitio de la gracia para reaparecer allí más rápido en caso de que las cosas vayan mal.

Una doncella muerta está sentada junto al sitio de gracia; Saquea los artículos que lleva, luego selecciona la opción "Teñir tela con sangre de doncella".

Vuelve a hablar con Varre en Rose Church.

Ofrezca su dedo a Varre, y él lo quitará.

Habla con él una vez más y recibirás la Medalla del Caballero Sangre Pura.

Usar la Medalla del Caballero Pura Sangre te teletransportará al Palacio Mohgwyn, un área oculta al final del juego que se encuentra en las profundidades del subsuelo.

A partir de aquí, deberás atravesar algunos enemigos muy peligrosos, pero vale la pena. Conduzca hacia el noreste, luego gire hacia el sur/sureste, abrazando el muro este todo el camino hasta llegar al sitio de gracia de Palace Approach Ledge-Road.

Desde el sitio de gracia, gire hacia el noroeste. Muy por debajo de ti, verás un abismo y un lago de sangre más allá con un cuervo gigante patrullando el área.

Equipa un arco y dispara al cuervo gigante. Puede tomar varios intentos para encontrar el mejor momento para disparar y el mejor lugar para disparar, pero cuando golpeas al cuervo gigante, 9 de cada 10 veces correrá hacia ti y caerá al barranco, muriendo. Si se detiene en el borde y retrocede lentamente, lo mejor es reiniciar sentándose en el sitio de gracia.

Cada vez que mates al Cuervo Gigante, obtendrás 11038 Runas (13245 Runas con el Escarabajo Dorado equipado). Luego puede descansar en el sitio de gracia a su lado, enjuagar y repetir. Toda la maniobra, cuando se hace correctamente, toma menos de 15 segundos.

Repite este proceso, subiendo de nivel tantas veces como quieras, hasta que te sientas adecuadamente preparado para conquistar el mundo.

