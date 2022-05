Elden Ring: Cómo resolver el rompecabezas de Chelona's Rise

Al igual que otros juegos en la biblioteca de FromSoftware, la trilogía "Dark Souls", "Bloodborne" y "Sekiro Shadows Die Twice", "Elden Ring" no tiene la mano del jugador. The Lands Between está lleno de secretos, pero muchos de ellos son fáciles de perder.

El Alto de Chelona es un lugar que ofrece una valiosa recompensa: la Luna Oscura de Ranni. Es un hechizo de alto nivel que lanza una gran luna oscura a tus enemigos. Requiere una inteligencia de 68 para usar y ocupa dos espacios de hechizos para equipar, por lo que lo más probable es que la Luna oscura de Ranni solo sea útil para construcciones de inteligencia.

Para aquellos que usan Hechicerías, la Luna Oscura de Ranni no solo ofrece un gran daño, sino que también está potenciado por el Cetro Real de Carian. Como una de las pocas hechicerías de luna llena disponibles en el juego, es imprescindible si usas el cetro real de Carian, uno de los dos bastones de Glintstone más poderosos del juego .

El problema es que solo puedes acceder a Chelona's Rise al final del juego, y una vez que lo hagas, aún tendrás que resolver un rompecabezas. Esto es lo que debe hacer.

Deja a un lado tus reparos en atacar animales inofensivos

Deja a un lado tus reparos en atacar animales inofensivos

Primero, deberás llegar a Chelona's Rise . Esto solo es posible después de derrotar a Astel, Naturalborn of the Void, el gran jefe insectoide con el que lucharás durante la búsqueda de Ranni. Astel se encuentra en la región del Lago Rot, cerca del Gran Claustro.

Una vez que Ansel esté caído, esto le permitirá al jugador acceder al ascensor que se encuentra en Deep Ainsel Well. Ese ascensor lleva al jugador a la meseta del Altar de la Luz de la Luna. Chelona's Rise está en la esquina suroeste de Moonlight Altar.

TE PUEDE INTERESAR: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

Cuando lo encuentras por primera vez, Chelona's Rise está sellado por un campo de fuerza mágico azul. Un libro en un pedestal afuera le pide al jugador que encuentre "tres grandes bestias sabias". Esto se refiere a las tres enormes tortugas teñidas de azul que se encuentran en Moonlight Altar.

Nota: no viajes rápido ni descanses hasta que las tres tortugas hayan sido derrotadas, de lo contrario desaparecerán.

La primera tortuga se encuentra justo detrás de Chelona's Rise. Desde la entrada, dirígete hacia el oeste hasta los acantilados y mira por el borde. La tortuga se aferrará al costado del acantilado. Envíalo con un arma a distancia o un hechizo.

Desde allí, dirígete hacia el este a lo largo de Moonlight Altar. Sigue los acantilados hasta llegar a una formación rocosa que conduce a una meseta más alta. Siga esa meseta hasta la esquina sureste, mire por el borde y encuentre la Tortuga # 2 en una meseta más baja.

Finalmente, viaja a la esquina noroeste de Moonlit Altar, cerca de Ringleader's Evergaol. Busque el manantial del espíritu. La tortuga #3 está flotando en la parte superior. Solo súbete a Torrent y sube por el Spirit Stream. Hacerlo romperá el sello de Chelona's Rise. Encuentra la luna oscura de Ranni en un cofre del tesoro en la parte superior (a través de YouTube ).

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.