Elden Ring: Cómo obtener los proyectiles dirigidos de las Estrellas de la Ruina

ER: Cómo obtener los proyectiles dirigidos de las Estrellas de la Ruina

The Lands Between de Elden Ring alberga algunas de las habilidades de hechicería más increíbles que los Tarnished podrán tener en sus manos y usar durante las situaciones PvE y PvP del juego.

Uno de esos hechizos que los jugadores han estado divirtiendo bastante son las Estrellas de la Ruina, que dispara estrellas en forma de proyectiles que se dirigen a los oponentes.

Según la tradición del juego, Estrellas de la Ruina es una hechicería legendaria ideada por Lusat, que eran "hechiceros primitivos".

El hechizo, cuando se usa, dispara doce estrellas fugaces oscuras que persiguen a su objetivo y se pueden lanzar cuando se mueve.

Así podrás conseguir el hechizo de los proyectiles teledirigidos.

Cargar el hechizo mejorará su potencia, y muchos en la comunidad lo encuentran increíblemente útil mientras exploran el mundo abierto y se enfrentan a otros jugadores en PvP.

Sin embargo, el hechizo puede ser un poco difícil de encontrar, y la guía de hoy explicará cómo los jugadores pueden obtener las estrellas de la ruina en Elden Ring.

Obtención de las Estrellas de la Ruina en Elden Ring

Las Estrellas de la Ruina de Elden Ring se pueden encontrar dentro de Sellia Hideaway en Caelid, que es una cueva bastante bien escondida a la que los jugadores podrán acceder tan pronto como comience el juego y caigan en Limgrave.

Desafortunadamente, si bien es fácil llegar a la cueva, los empañados necesitarán un elemento en particular antes de que puedan obtener el hechizo.

El artículo es parte de la línea de búsqueda de Sorceress Sellen, y los jugadores de Elden Ring tendrán que invertir bastante tiempo y recursos para progresar antes de obtener el artículo.

Por lo tanto, para poder obtener las Estrellas de la Ruina, los jugadores primero deberán:

Comience la línea de búsqueda de Hechicera Sellen y llegue hasta un punto en el que puedan tener en sus manos el Sellian Spellbreaker. Este es el elemento clave requerido para obtener las Estrellas de la Ruina.

Y después de obtener el Spellbreaker, Sellen le pedirá a los Tarnished que busquen al Maestro Lusat. Ahora se requerirá que los jugadores se dirijan al lado noreste de Caelid hasta llegar a Fort Faroth.

Al sur de eso, los jugadores notarán a un hechicero parado frente a una lápida alta. Detrás de la lápida, el Empañado se encontrará con un muro ilusorio que se puede disipar para acceder al escondite de Sellia.

Al ingresar a la cueva, los jugadores deben seguir el camino lineal y abrirse paso a través de las hordas de mineros hasta que se encuentren con la opción de dejar caer un pozo o cruzar un cristal. Aquí se les pedirá que elijan este último.

Después de saltar unos cuantos huecos, habrá un cristal que bajará en la dirección opuesta. Los jugadores deberán tener un poco de cuidado aquí, ya que habrá un caracol de cristal que estará colgando de él y los atacará cuando se le acerque.

Después de seguir los cristales hasta el segundo hoyo. The Elden Ring Tarnished encontrará una barrera en la esquina del área, que solo se puede abrir usando el Sellian Spellbreaker.

Allí se encontrarán con el Maestro Lusat, y al interactuar con él, automáticamente podrán tener en sus manos las Estrellas de la Ruina.

Con un costo de 38 FP y una inteligencia de 43 para usar, Estrellas de la Ruina es un hechizo bastante costoso para tener en el arsenal, sin embargo, la cantidad de daño y utilidad que proporciona lo compensa con creces.

