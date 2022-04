Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En ese momento, la leyenda del YouTuber Klein Tsuboi, "Déjame solo ella", ha despegado, con fan art y estatuas de su personaje inundando Internet. Tsuboi finalmente se reveló en una publicación de Reddit , detallando los cientos de veces que derrotó a Malenia, la jefa a la que se refiere el nombre de su personaje. Para aquellos que no están familiarizados con "Déjame solo ella", la leyenda comenzó cuando los jugadores en la PC notaron una señal de invocación amistosa cerca de la pelea del jefe, de un personaje en ropa interior con una olla en la cabeza.

Esta persona entraría en el juego y, si el anfitrión lo permitía, destrozaría a Malenia por sí misma, para que el anfitrión pudiera avanzar más allá de la pelea del jefe. Rápidamente se corrió la voz sobre el valiente héroe y el jugador se convirtió en leyenda. Ahora, Tsuboi ha revelado información sobre su construcción, permitiendo que otros jugadores intenten emular la leyenda de "Déjame solo".

El equipamiento de Let Me Solo Her

En una publicación de Reddit , Tsuboi reveló las armas que usa para derrotar a uno de los jefes más difíciles en "Elden Ring" solo. La configuración del arma es Uchigatana +25 con Hoarfrost Stomp en la mano derecha y Rivers of Blood +9 en la mano izquierda. Curiosamente, los usos de Rivers of Blood Tsuboi están un nivel por debajo del máximo para un arma única. En cuanto a por qué esa arma no es de nivel máximo, Tsuboi no lo dijo. Esto significa que Tsuboi tiene dos Katanas de ataque rápido, lo que la gente podría ver en el video, lo que le da a su construcción algo de pérdida de sangre.

En cuanto al resto del equipo, Tsuboi no dijo qué talismanes usa. Está claro al ver el trabajo de "Let me solo her" que su única armadura es el casco Pot, pero si quieres emular su estilo de lucha, solo necesitas usar equipo ligero. Puede lograr una velocidad de movimiento similar siempre que la carga de su equipo sea liviana.

El nivel de Let Me Solo Her

En la misma publicación , Tsuboi dijo que actualmente está en el nivel 179 sin intención de subir de nivel más mientras continúa ayudando a la gente con Malenia. Es probable que el nivel 179 sea más alto que el nivel en el que se encuentran la mayoría de los jugadores al llegar a Malenia, pero al ver pelear a Tsuboi queda claro que los niveles adicionales no son la razón por la que es tan bueno para vencer al desafiante jefe. En cuanto a las estadísticas que debes nivelar para emular a Tsuboi, observando sus barras de salud, FP y resistencia en los videos, parece tener una cantidad decente de niveles asignados a cada uno de ellos.

Parece probable que Tsuboi también tuviera una buena cantidad de puntos en Fuerza, Destreza y posiblemente Arcano. La razón es que las escalas de daño de Uchigatana son de Fuerza y Destreza. La katana Ríos de Sangre escala con Fuerza, Destreza y Arcano. Si bien esto es especulación, tendría sentido que Tsuboi esté construido en torno a sus armas preferidas.

Peleando como Let Me Solo Her

Mirando el video reciente de Tsuboi , donde él solo Malenia a pesar de un error en el que ella se cura incluso sin golpear a un jugador, se necesitaría una cantidad extrema de tiempo y práctica para alcanzar ese nivel de habilidad. Si quieres pelear como Tsuboi, necesitarás practicar un poco contra Malenia, pero aquí hay algunos consejos basados en los videos de Tsuboi. Una de las partes más importantes es la paciencia. "Déjame solo ella" no es demasiado agresivo, esquiva la mayoría de los ataques y elige sus momentos. Esto minimiza la cantidad de curación que hace Malenia y mantiene llenos sus frascos de salud.

Otra cosa importante es conocer su patrón de ataque. La mayoría de las personas no pueden sobrevivir al movimiento de la Danza de las Aves Acuáticas, y mucho menos evitarlo por completo como lo hace Tsuboi. Si bien ese movimiento se puede interrumpir con un recipiente congelador , Tsuboi simplemente lo esquiva. Incluso emparejando sus armas y nivel, la mayoría de los jugadores necesitarán docenas, si no cientos, de peleas contra Malenia para igualar su nivel de habilidad, pero si solo quieres vencerla una vez, pelear como "Déjame solo ella" probablemente consiga el trabajo. hecho.

