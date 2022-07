Elden Ring: Cómo encontrar el Uchigatana

ER: Cómo encontrar el Uchigatana

La Uchigatana ha sido la piedra angular de muchos juegos anteriores de FromSoftware, y Elden Ring no es una excepción.

Ofrece un conjunto completo de movimientos, acumulación de pérdida de sangre y el siempre elegante Ash of War: Unsheathe.

Si bien hay muchas variaciones fantásticas de katana en las Tierras Intermedias, la Uchigatana es un clásico por una razón.

Es un arma sólida y puede llevarte durante todo el juego si así lo deseas.

Incluso si lo dejas atrás más adelante, el Uchigatana es una excelente arma temprana para tus aventuras iniciales en Limgrave y más allá.

“Una katana con una larga hoja curva de un solo filo. Un arma única empuñada por los samuráis de la Tierra de los Juncos. La hoja, con su diseño ondulado, cuenta con una nitidez extraordinaria, y sus ataques cortantes provocan la pérdida de sangre”.

¿Cómo encontrar la Uchigatana en Elden Ring?

Elige la clase Samurai. La primera y más fácil forma de adquirir el Uchigatana es comenzar como la clase Samurai en Elden Ring.

La clase Samurai comienza con un conjunto de armadura Uchigatana y Land of the Reeds, junto con algunos otros elementos de equipo y una variedad de estadísticas complementarias.

Es una clase inicial sólida con un equipo sólido desde el principio, por lo que si aún necesita hacer esa elección de clase inicial, no puede equivocarse con el Samurai.

Busca catacumbas tocadas por la muerte. Ya sea que hayas comenzado como samurái y quieras empuñar dos Uchigatana, o que hayas comenzado como otra clase y solo quieras obtener el arma clásica, querrás llegar a las Catacumbas Tocadas por la Muerte en Stormhill, Limgrave.

No solo encontrarás el Uchigatana dentro, sino que también encontrarás el poderoso talismán Assassin's Crimson Dagger y uno de los objetos raros de Deathroot esparcidos por Lands Between.

Para llegar a las catacumbas tocadas por la muerte. Sigue el camino dorado hasta llegar a Stormhill Shack. Desde allí, dirígete hacia el este/noreste por el camino trillado. Deberías encontrarte con Warmaster's Shack a continuación.

Siéntase libre de adquirir Ashes of War de Knight Bernahl mientras esté allí.

Continúe hacia el este/noreste, siguiendo el camino a medida que se vuelve más definido. Estás buscando una repisa a lo largo de la pared rocosa del norte para escalar. Si ha llegado al sitio de gracia de Saintsbridge, ha ido demasiado lejos.

Una vez que saltes a la cornisa norte y la sigas, te encontrarás con la entrada a las catacumbas tocadas por la muerte.

Dónde encontrar el Uchigatana en las catacumbas tocadas por la muerte. Desde el sitio de gracia, baja corriendo las escaleras hasta que veas la puerta sellada de la habitación del jefe.

Gire a la izquierda y baje las escaleras, pase un enemigo esquelético y entre en la siguiente habitación. Encontrarás múltiples enemigos esqueléticos que reaparecen en esta sala (y en todas las catacumbas), así que mantente en guardia.

Son fáciles de dejar, pero tendrás que golpearlos cuando brillen en el suelo para evitar que vuelvan a levantarse.

Baja las escaleras e inmediatamente da la vuelta. Verás un pequeño nicho a tu izquierda, contra el muro occidental. Dirígete a través de él.

El delgado pasillo finalmente se abre a una habitación más grande. Verás un Grave Glovewort [1] y Grave Violet en el otro extremo. Dirígete a través de la puerta en el lado sur de esta habitación.

Aquí es donde encontrarás la Uchigatana.

Encontrarás el Uchigatana justo adelante y a la derecha, en un cadáver que cuelga sobre la repisa.

¡Y ahí lo tienes! Mientras esté aquí, querrá saltar y correr hacia adelante, ya que la palanca de la puerta del jefe está en la habitación de al lado.

Asegúrate de derrotar al jefe de las catacumbas, ya que Assassin's Crimson Dagger y Deathroot son objetos valiosos.

