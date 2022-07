Elden Ring: Cómo derrotar a Adula, el dragón Glintstone

ER: Cómo derrotar a Adula, el dragón Glintstone

Al final de la cadena de misiones de Ranni en Elden Ring, los aventureros empañados se encontrarán con el dragón Glintstone Adula, un gran enemigo que custodia la entrada de la Catedral de Manus Celes.

Si bien derrotar a Adula es opcional, derrotar a este jefe recompensará a los jugadores con Dragon Hearts ×3 y Adula's Moonblade, una de las hechicerías frías más potentes de las Tierras Intermedias.

Este Hechicería hace que su taumaturgo desate un corte helado que lanza un proyectil de hoja que inflige Congelación.

Así podrás derrotar a Adula, el dragón Glintstone.

Sin embargo, la batalla con este enorme wyvern en Elden Ring puede ser bastante desafiante, especialmente si los combatientes empañados no entienden qué pueden hacer para derrotarla.

Para vencer al dragón Glintstone Adula en Elden Ring, los jugadores deben conocer los dos poderosos ataques que hacen que Adula sea única de otros wyverns.

Primero, puede lanzar Adula's Moonblade como un movimiento aéreo, cortando a su objetivo en un ataque de gran alcance. Luego, Adula puede respirar fragmentos de Glintstone dirigidos desde sus fauces que persiguen a Tarnished.

Elden Ring: Cómo proteger el contador

El resto de mecánicas del dragón Glintstone Adula en Elden Ring son similares a las de otros dragones, como Glintstone Dragon Smarag o Flying Dragon Agheel.

Sin embargo, ella es mucho más desafiante que sus contrapartes wyvern debido a su enorme tamaño, alto daño y los dos hechizos mencionados anteriormente.

El Moonblade de Adula, en particular, puede ser relativamente difícil de evitar a pie o a caballo. Aún así, hay estrategias que los jugadores pueden emplear para acabar con esta monstruosidad con facilidad.

Primero, Tarnished debe comprender las resistencias y debilidades del dragón Glintstone Adula en Elden Ring. Adula es vulnerable al Daño Físico y al Daño Perforante.

Por el contrario, es muy resistente al daño mágico y a todos los efectos de estado, incluidas dolencias como Poison o Scarlet Rot.

Sin embargo, esto no significa que los jugadores puedan usar Magia o dolencias para derrotarla. Solo comprenda que tales tácticas llevarán tiempo y un gran consumo de FP.

Por ejemplo, los jugadores pueden usar Rotten Breath o Ekzyke's Decay para infligir al Dragón con Rot mientras utilizan el interior de la Catedral de Manus Celes como cobertura.

Esta misma estrategia funciona para Spellcasters y Battlemages. Además, los magos pueden aprovechar la debilidad del daño físico de Adula lanzando hechicerías de gravedad sobre el dragón.

En cuanto a los usuarios cuerpo a cuerpo, derrotar a Adula será notablemente más desafiante, ya que es necesario aprender la mecánica del jefe para esquivar de manera efectiva.

Sin embargo, todavía es factible, siempre y cuando los jugadores usen Torrent para esquivar a la bestia mientras se alejan para esquivar los ataques más grandes.

Elden Ring está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

