Elden Ring: Cómo conseguir la guadaña alada

ER: Cómo conseguir la guadaña alada

La guadaña alada es una de las pocas guadañas disponibles en Elden Ring. El arma escala con Destreza, Fe y Fuerza, siendo la Fe la escala más alta.

Entonces, cuanto más fe tengan los jugadores, mayor será el daño de la guadaña alada. La disponibilidad de la guadaña alada desde el principio lo convierte en una excelente opción para comenzar un nuevo juego en Elden Ring.

La guadaña alada se asemeja a un palo largo que tiene un par de alas de ángel en su extremo. Los paganos dicen que las doncellas de alas blancas son las gentiles mensajeras de la Muerte.

Ubicación de la guadaña alada en el Soulslike.

Como sugiere la tradición, la guadaña alada tiene una habilidad única llamada Angel's Wings. Si bien es simple, tiene una de las mejores animaciones en Elden Ring.

Guía para conseguir la guadaña alada en Elden Ring

Para obtener la guadaña alada en Elden Ring, los jugadores deben abrir el cofre dentro de Tombsward Ruins en Weeping Peninsula, Limgrave.

Las ratas pequeñas guardan las ruinas, así que derrótalas y baja las escaleras. El camino hacia abajo se puede encontrar junto a un área llena de Trina's Lily, uno de los materiales de artesanía de Elden Ring.

Al descender las escaleras, los jugadores serán emboscados por dos páginas, que son enemigos humanoides, uno disparando rayos de fuego con una ballesta y el otro luchando con una espada de empuje.

Ambos pueden considerarse enemigos molestos en Elden Ring, así que mata a las dos páginas o ignóralas, luego sigue recto y abre la puerta.

Detrás de la puerta hay un cofre del tesoro que contiene la guadaña alada.

Para llegar a la ubicación de la guadaña alada en Elden Ring, los jugadores deben viajar a Tombsward Ruins, ubicado al suroeste de Church of Pilgrimage en Weeping Peninsula, Limgrave.

Desde el Sitio del Puente del Sacrificio de la Gracia Perdida, muévete hacia el suroeste pasando el Gigante y la horda de Demi-Humanos.

Una vez que los jugadores lleguen a un camino dividido donde se puede ver un castillo en el lado izquierdo, diríjase hacia el norte y suba la pendiente.

Tenga cuidado con los perros cerca del estanque, y luego gire hacia el suroeste para activar el sitio de Gracia perdida al sur de la torre de vigilancia.

Desde la hoguera, dirígete hacia el oeste hasta el puente largo donde una criatura durmiente de Elden Ring lo está protegiendo.

Ignore al enemigo si lo desea, ya que no lo perseguirá y continúe caminando hacia el sur después de cruzar el puente.

Ve hacia el noroeste al ver el Spirit Spring y sube la pendiente. La entrada de la iglesia está al norte.

Activa la Iglesia del lugar de peregrinaje de la gracia perdida y dirígete hacia el suroeste hasta que se vean las ruinas de Elden Ring. Ahora, baja las escaleras, mata a los enemigos y abre el cofre para obtener la guadaña alada.

Elden Ring ya está disponible para PC, PlayStation 4 y 5, y Xbox One y Series X|S.

