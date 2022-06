Elden Ring: Cómo conseguir la espada inseparable

ER: Cómo conseguir la espada inseparable

Elden Ring está repleto de poderosas armas y equipos para que los jugadores los descubran en The Lands Between. Algunas de estas asombrosas armas son relativamente fáciles de adquirir; los jugadores simplemente necesitan encontrarlos en el juego.

Sin embargo, otras piezas de equipo requieren que los jugadores completen actividades/misiones adicionales.

Y, dada la dificultad de muchas de las peleas de Elden Ring, completar tales misiones puede representar un desafío importante, como la búsqueda de la Espada Inseparable.

Así es como podrás conseguir la espada inseparable en el título Soulslike.

The Lands Between puede ser complicado de navegar para los jugadores. Las puertas selladas, los pasajes ocultos y los enemigos disfrazados de Elden Ring obligan a los jugadores a concentrarse en la mecánica y desarrollar sus habilidades si quieren descubrir nuevos elementos con éxito.

Esto es especialmente cierto en el caso de la Espada inseparable, que los jugadores deben completar muchos pasos para adquirir.

Cómo conseguir la espada inseparable en Elden Ring

Afortunadamente, encontrar la espada inseparable en Elden Ring no es demasiado difícil. Los jugadores simplemente tendrán que completar una línea de búsqueda que involucre a D, Hunter of the Dead.

Desafortunadamente, esto implica luchar contra personajes poderosos y puede que no sea posible para jugadores de bajo nivel.

La forma más fácil de encontrar la espada inseparable es encontrar a D (en el este de Limgrave, cerca de Summonwater Village) y derrotarlo antes de aceptar una misión.

Los fanáticos deberían considerar encontrar algunas de las mejores armaduras de Elden Ring antes de enfrentarse a D. Una vez derrotado, los jugadores podrán saquearlo para obtener el conjunto Twinned Armor.

A partir de ahí, el conjunto Twinned Armor debe entregarse al hermano de D en los acueductos de la Ciudad Eterna (sureste de Limgrave). Luego, los jugadores podrán completar la pelea contra el jefe Campeón de Fia en Elden Ring.

La pelea ocurre en el Trono del Príncipe de la Muerte, que se encuentra en Deeproot Depths. La lucha contra el jefe no es fácil, y los jugadores tardarán un tiempo en aprender a matar al Lichdragon.

Sin embargo, una vez derrotado, aparecerá Fia. Para aquellos que no han seguido su línea de búsqueda, simplemente pueden matarla. Luego, los jugadores deben descansar en el cercano Sitio de Gracia.

Cuando se vayan, la Espada Inseparable estará en el suelo. Si los jugadores siguieron la búsqueda de Fia, deberán adquirir una runa del cuerpo de Fia y terminar la búsqueda antes de descansar y encontrar el arma.

La espada inseparable es una gran espada impresionante centrada en la fuerza, la destreza y la fe.

Si bien quizás no sea tan fuerte como armas como el Martillo de Marika en Elden Ring, la Espada inseparable se adapta a los jugadores basados en la fe que disfrutan de los ligeros aumentos de velocidad que provienen de las espadas.

No importa quién empuñe la espada, seguro que será eficaz contra los peligrosos y formidables enemigos de Elden Ring.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como este mod facilita la espera de Hollow Knight Silksong.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.